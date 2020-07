LG szykuje średniaka K31

LG postawił przede wszystkim na segment średniopółkowców. Nie dziwi zatem fakt, że koreański producent szykuje kolejne urządzenie z tego segmentu.

LG pozostaje w cieniu Samsunga, nie znaczy to jednak, że na niektórych rynkach nie jest ważnym graczem. Marka trzyma pewnie kilkanaście procent rynku w swojej ojczyźnie i jest jednym z bardziej znaczących producentów w USA. Jeszcze niedawno w tej grupie była też Polska. LG podjął decyzję o skupieniu swojej uwagi na segmencie średniopółkowców, co zresztą zrobił z przytupem. Branża podeszła bowiem do debiutu LG Velvet bardzo entuzjastycznie. Teraz okazuje się, że LG pracuje nad kolejnym średniakiem. Tym razem będzie on raczej skierowany do dolnej połowy tego segmentu.

Nowy telefon to LG K31. Smartfon będzie działał dzięki układowi MediaTek Helio P22, któremu będą towarzyszyć 2 GB RAM. Możemy się też spodziewać wcięcia w kształcie łezki i wyświetlacza HD+. Najpewniej będzie on skierowany na rynki azjatyckie, europejskie i południowoamerykańskie.

Nie jest to jednak najciekawszy telefon nad którym pracuje LG. Niedawno informowaliśmy, że Koreańczycy wcale nie stracili polotu oraz inwencji twórczej i pracuje nad... rozwijanym smartfonem. Bo te elastyczne są już niemodne.

Zobacz LG naprawdę pracuje nad rozwijanym smartfonem

Zobacz LG wprowadzi Velvet UI do starszych flagowców

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: phonearena, wł