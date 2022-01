iPhone SE: w tym roku zmiana nazwy, a za rok wyglądu

W tym roku na rynku pojawi się kolejny iPhone SE. Będzie to już jednak nieco inny model. Za rok natomiast będzie już zupełnie inny.

iPhone SE to wyjątkowy model. Jedyny smartfon Apple'a nie będący flagowcem i jednocześnie jeden z nielicznych niewielkich telefonów na rynku. Nic dziwnego, że obie generacje tego telefonu wyprzedają się jak ciepłe bułeczki. Jedni kupują go, bo chcą mieć urządzenie Apple'a, ale nie chcą przepłacać. Drudzy natomiast po prostu chcą mały, ale dobry telefon.

W tym roku pojawi się kolejna odsłona tego urządzenia. Dotychczasowe przecieki mówią, że będzie to dokładnie ten sam model co ostatnio, ale z odświeżonym układem. Będzie to bowiem Apple A15 Bionic. Zmieni się jednak nazwa. Teraz to będzie iPhone SE+ 5G.

Nowy iPhone SE - nie tylko nowa nazwa

W przyszłym roku (a najpóźniej w 2024) czeka nas jednak o wiele większa zmiana. Zobaczymy bowiem całkowicie nowy wygląd i wyświetlacz. Zamiast wyświetlacza LCD 4,7 cala zobaczymy (najpewniej) OLED 5,7 cala.

Czy to oznacza, że telefon stanie się mniej kompaktowy? Wątpliwe. Obecnie iPhone SE ma nieco starodawne bardzo duże ramki, przez co wcale nie jest mniejszy od zwykłego iPhone'a z ekranem 5,4 cala. Wraz z odświeżeniem wyglądu powinny one wreszcie zniknąć. Inaczej model będzie przeczył sensowi swojego istnienia.

