iPhone 12 bez ładowarki i słuchawek w zestawie

Analityk Ming-Chi Kuo uważa, że w pudełkach z iPhone'ami 12 zabraknie słuchawek oraz ładowarek. Powód jest bardzo prosty. Nadchodzące modele mają mieć bardzo dobrą cenę jak na kolejną generację iPhone'ów, dostępne będą już od 549 dolarów. Oczywiście trzeba w takim razie odbić sobie to w jakimś innym miejscu. Najprawdopodobniej będą to właśnie słuchawki i ładowarki.

Jednocześnie Apple szykuje nową ładowarkę 22 W, która zastąpi tą 18 W. Do opakowania z modelem iPhone SE dodawana jest obecnie ładowarka 5 W, jednak i jej w przyszłości ma zabraknąć. Obydwie ładowarki - zarówno ta 5 W, jak i 18 W - nie będą już dłużej produkowane. Jedyne miejsce, gdzie nadal dostępne będą ładowarki to iPady. Tam niezmiennie czekać będzie ładowarka 12 W. Analityk wspomina przy okazji, że w tym roku możemy spodziewac się iPada 10,8 cali, a za rok takiego z 8,5 cala. Jedynym dodatkiem, który będzie dostępny z nowymi smartfonami ma być przejściówka z Lightning do USB-C. W ten sposób Apple zamierza się dostosować do unijnego prawa o wspólnej ładowarce.

Źródło tekstu: macrumors