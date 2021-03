iPad 5G będzie opóźniony

Niestety, wszystko wskazuje na to, że pierwszy iPad z łącznością 5G będzie nieco opóźniony. Pojawi się on w drugim kwartale.

Wedle pierwotnych planów pierwszy tablet Apple'a z łącznością 5G miał się pojawić jeszcze w marcu. W sklepach urządzenie miało się pojawić niewiele później. Według najnowszych informacji dojdzie jednak do niewielkiego opóźnienia. Niestety, o przesunięciu terminu premiery mówią dokładnie te same źródła, które wcześniej informowały o marcowym debiucie. Co ciekawe - o marcowej premierze słyszeliśmy jeszcze tydzień temu.

Teraz uaktualnionych informacji udziela Jon Prosser. Według niego najprawdopodobniej zatem do premiery dojdzie w kwietniu. Oczywiście, drugi kwartał zacznie się już niedługo, jednak zagadką pozostają problemy Apple'a na ostatniej prostej. Trzeba jednak pamiętać, że Prosser przedstawia te bardziej optymistyczne szacunki - tajwański Digitimes mówi po prostu o niepewnym terminie w drugim kwartale 2021. Nie wiadomo tym samym co będzie z premierą najnowszych słuchawek AirPods, które miały zadebiutować pod koniec marca. Niewykluczone, że i one pojawią się w kwietniu. W przyszłym roku z kolei zobaczymy iPady z wyświetlaczami OLED.

