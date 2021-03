iPady z wyświetlaczami OLED w 2022

Apple powoli przechodzi z wyświetlaczy LCD w tabletach do innych technologii. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami już w przyszłym roku ma się pojawić iPad z wyświetlaczem OLED.

Apple był wierny wyświetlaczom LCD jak nikt inny. Ponad dziesięć lat pojawiały się one w kolejnych iPadach. W tym roku jednak mamy zobaczyć wyświetlacze mini-LED. Wygląda jednak na tego, że tegoroczny iPad Pro z wyświetlaczem o przekątnej 12,9 cala to tylko faza przejściowa. Już w przyszłym roku tablety Apple'a będą bowiem miały wyświetlacze OLED. Tak przynajmniej wynika z publikacji tajwańskiego DigiTimes. Republika Chińska jest bardzo ważnym miejscem dla Apple'a - to właśnie z Tajwanu pochodzi większość jego najważniejszych podwykonawców.

Tajwańskie media powołują się właśnie na informacje pochodzące od podwykonawców. Zgodnie z nimi w 2022 pojawi się na pewno jeden model z wyświetlaczem OLED. Będzie on jednak nieco mniejszy i będzie mieć przekątną 10,9 cala. Nigdy jednak wyświetlacze OLED nie będą jedynymi w tabletach Apple'a. Amerykańska firma zamierza pokazywać zarówno iPady OLED, jak i mini-LED. Mają być one jednak skierowane do różnych grup odbiorców. Możliwe, że OLED pojawi się też w szesnastocalowym MacBooku Pro.

