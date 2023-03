Huawei Watch Ultimate – za tydzień premiera. Zagadkowa zapowiedź

W chińskim serwisie społecznościowym Weibo pojawiła się zapowiedź nowego zegarka firmy Huawei. Choć producent nie podał żadnych szczegółów technicznych, plakat promujący wydarzenie rozpala wyobraźnię.

Huawei Watch Ultimate – tak ma się nazywać nowy smart zegarek chińskiego producenta. Zapowiedź premiery pojawiła się wraz z lakonicznym opisem w chińskim serwisie społecznościowym Weibo.

Sygnał przekracza granice i odważnie eksploruje świat. 23 marca o godzinie 14:30 odbędzie się wiosenna konferencja prezentująca nowy flagowy produkt Huawei, nowy #HUAWEI WATCH# Debiut o najwyższej wytrzymałości

– zakomunikował producent.

O ile wzmianka o sygnale może wydawać się niejasna, dodatkowe tropy podsuwa grafika. Widać na niej fragment solidnie wyglądającej koperty zegarka. Pod bezelem z fakturą przypominającą szczotkowane aluminium znajduje się wewnętrzny krąg z kodami CHI, NYC, SCL, RIO, FEN i RAI, które odnoszą się do lotnisk według oznaczeń IATA. Nad zegarkiem unosi się satelita na tle gwiazd.

Chodzi więc o sygnał satelitarny, ale zagadka wciąż pozostaje niewyjaśniona. Jak sugeruje serwis Huawei Central, może chodzić o to, że Huawei Watch Ultimate zapewni funkcję komunikacji satelitarnej, która pozwoli na wysyłanie wiadomości alarmowych lub SMS-ów z lokalizacją bez potrzeby logowania się do sieci komórkowej. Podobna funkcja znalazła się w smartfonach z serii Huawei Mate 50, które do podobnej komunikacji alarmowej mogą wykorzystywać system chińskich satelitów BeiDou.

Wszystko to na razie tylko domysły, ale zapowiada się interesująco. Niestety, jeżeli nawet spekulacje o komunikacji satelitarnej w Watchu Ultimate są zgodne z prawdą, dostępność tej funkcji może być ograniczona tylko do rynku chińskiego.

