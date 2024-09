Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro. Nowa generacja kultowych zegarków

Huawei zaprezentował piątą generację zegarków z popularnej serii Watch GT. Już od dziś w Polsce dostępne są Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro. Na start producent wprowadza korzystne promocje.

Huawei wprowadza od dziś do Polski nową odsłonę popularnych smartwatchy Watch GT. W piątej generacji kupujący mają do wyboru modele podstawowe, czyli Huawei Watch GT 5 oraz warianty premium, czyli Huawei Watch GT 5 Pro.

Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro z usprawnieniami

Zegarki Watch GT 5 dostępne są w rozmiarach 41 mm i 46 mm, a Watch GT 5 Pro – 42 mm i 46 mm. Poszczególne wersje różnią się wykończeniem i wzornictwem, a największą zmianę dostrzeżemy w modelach 46 mm, które mają ośmiokątne bezele – poprzednia generacja zachowała więcej krągłości.

Huawei Watch GT 5 wykonany jest ze stali nierdzewnej, a na ekranie ma szkło hartowane, natomiast model Pro łączy stop tytanu klasy lotniczej TC4, nanoceramikę i szafirowe szkło na ekranie. Zegarki wyposażone są w wyświetlacze AMOLED o przekątnej 1,32 cala i 1,43 cala (odpowiednio warianty mniejsze i większe) oraz rozdzielczości 466 × 466. Atutem jest jasność zwiększona do 1200 nitów.

Wszystkie nowe zegarki Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro zapewniają odporność na pył i wodę na poziomie IP69K. Klasa wodoodporności 5 ATM umożliwia nurkowanie do głębokości 40 metrów.

Nową serię wyposażono w nowy system TruSense, który jeszcze dokładniej monitoruje zdrowie oraz aktywność fizyczną. Z jego pomocą można monitorować tętno, saturację krwi (SpO2), poziom stresu, bilans kaloryczny, a także śledzić fazy cyklu menstruacyjnego czy analizować jakość snu.

Usprawnieniami są też nowa antena GPS, możliwość wyświetlania map bezpośrednio z urządzenia oraz funkcja poziomic (dostępna w serii Pro), a także ulepszone rozmowy głosowe przez Bluetooth z funkcją automatycznej głośności.

Ważną, długo oczekiwaną nowością są płatności zbliżeniowe przez NFC. Żeby z niej skorzystać, wystarczy zainstalować aplikację Quicko, zarejestrować się i zasilić wybraną kwotą swój wirtualny portfel. Zegarki debiutują wraz z systemem HarmonyOS 5.0, który wprowadza liczne usprawnienia – np. pełną klawiaturę ekranową, odświeżony interfejs czy opcję robienia zrzutów ekranu.

Huawei Watch GT 5 i Huawei Watch GT 5 Pro oferują ponad 100 trybów sportowych. Model Pro wyposażono ponadto w całkowicie nowy tryb golfowy umożliwiający podgląd mapy pola golfowego na zegarku, w tym jego układu, topografii i lokalizacji wszystkich przeszkód.

Huawei Watch GT 5 Pro oferuje dodatkowo funkcję jednoodprowadzeniowego pomiaru EKG. Funkcja ta umożliwia także sprawdzenie sztywności tętnic.

Huawei Watch GT 5 i Huawei Watch GT 5 Pro w wersjach 46 mm zapewniają czas pracy nawet przez 14 dni, a w wersjach 41 mm i 42 mm – nawet do 7 dni na jednym ładowaniu. W razie potrzeby zegarek można bezprzewodowo naładować do pełna w ok. 60 minut w serii Pro i ok. 100 minut w serii standardowej.

Wszystkie zegarki przystosowane są do pracy nie tylko z telefonami Huawei, ale także z innymi smartfonami z Androidem oraz iPhone’ami.

Huawei Watch GT 5 Pro podwyższa poprzeczkę

Huawei Watch GT 5 Pro z kopertą 42 mm wyróżnia się białą, ceramiczną kopertą ze zdobieniami w kolorze złotym. Waży ok. 44 g (bez paska) i mierzy w najcieńszym miejscu 9,6 mm.

Huawei Watch GT 5 Pro z kopertą 46 mm ma obudowę z wytrzymałego tytanu klasy lotniczej o ostrych, geometrycznych cięciach. Urządzenie mierzy 10,9 mm (w najcieńszym miejscu) i waży ok. 53 g (bez paska). Topowy model Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm Elite wyróżnia się kopertą w kolorze srebrnym z niebieskimi i czerwonymi zdobieniami na bezelu oraz tytanową bransoletą. Wersja Active jest czarna.

Huawei Watch GT 5 będzie hitem

Stalowe koperty podstawowego wariantu Watch GT 5 zostały wzmocnione dodatkowymi, twardymi powłokami, co znacznie zwiększa ich odporność na zarysowania czy korozję.

Huawei Watch GT 5 z kopertą w rozmiarze 46 mm również charakteryzuje się ośmiokątną konstrukcją. Urządzenie ma 10,7 mm grubości (w najcieńszym miejscu), waży ok. 48 g (bez paska). Dostępny jest w trzech wersjach: Blue, Classic i Active, które różnią się kolorami i detalami.

Huawei Watch GT 5 z kopertą w rozmiarze 41 mm waży zaledwie ok. 35 g (bez paska) i mierzy w najcieńszym miejscu jedynie 9,5 mm. Do wyboru jest aż 5 wersji różniących się wykończeniem kopert i paskami: Elegant, Classic, Brown, Blue i Active.

Dostępność, ceny i promocja premierowa

Ceny smartwatchy z serii Huawei Watch GT 5 prezentują się następująco:

Huawei Watch GT 5 Pro (42 mm) Elegant: 2399 z ł,

ł, Huawei Watch GT 5 Pro (42 mm) Active: 1799 zł ,

, Huawei Watch GT 5 Pro (46 mm) Elite: 1999 zł ,

, Huawei Watch GT 5 Pro (46 mm) Active: 1599 zł ,

, Huawei Watch GT 5 41 mm Elegant: 1299 zł ,

, Huawei Watch GT 5 41 mm Classic: 1199 z ł,

ł, Huawei Watch GT 5 41 mm Brown: 1199 zł ,

, Huawei Watch GT 5 41 mm Blue: 1099 zł ,

, Huawei Watch GT 5 41 mm Active: 1099 zł ,

, Huawei Watch GT 5 46 mm Blue: 1199 z ł,

ł, Huawei Watch GT 5 46 mm Classic: 1199 zł ,

, Huawei Watch GT 5 46 mm Active: 1099 zł.

W okresie od 19 września do 27 października 2024 r. wszystkie wersje Huawei Watch GT 5 są dostępne w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której pierwsi nabywcy otrzymają słuchawki Huawei FreeBuds 5i o wartości 299 zł w prezencie (lub za 1 zł).

Smartwatche Huawei Watch GT 5 będzie można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u operatorów sieci Plus, Play, Orange i T‑Mobile oraz w sklepach sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik.

Każdy nabywca zegarka z serii Huawei Watch GT 5 otrzyma w prezencie 3-miesięczną subskrypcję Huawei Health+ o wartości 104,97 zł.

Podczas zakupów w sklepie producenta huawei.pl istnieje możliwość dokupienia taniej w zestawie: dodatkowych pasków za 69 zł, opaski Huawei Band 9 za 179 zł oraz wagi Huawei Scale 3 za 109 zł.

Modele Huawei Watch GT 5 Pro (42 mm) Elite i Active oraz Huawei Watch GT 5 41 mm Brown dostarczane będą w połowie października, w związku z czym od 19 września br. dostępne są w przedsprzedaży.

Wersja Huawei Watch GT 5 41 mm Blue dostępna jest wyłącznie w sklepie producenta na huawei.pl i można do niego dokupić wagę Huawei Scale 3 za 9,99 zł.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza, Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: Huawei, opracowanie własne