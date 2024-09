Huawei Watch Ultimate Green: nowa odsłona ultra wytrzymałego zegarka

Huawei zaprezentował nową wersję męskiego zegarka klasy premium – Watch Ultimate Green. Poza odświeżoną stylistyką smartwatch został wzbogacony o nowe funkcje.

Huawei Watch Ultimate Green to już czwarty model z tej serii – tym razem w edycji zielonej, co nawiązuje do kolorystyki pola golfowego. I właśnie golf stanowi główny wyróżnik tego wariantu, choć nie brakuje w nim funkcji, które stanowią wizytówkę całej linii Ultimate – czyli wytrzymałej konstrukcji powstałej z myślą o wodnych sportach ekstremalnych.

Płynny metal, nanoceramika, szkło szafirowe...

Koperta Huawei Watch Ultimate Green wykonana jest z płynnego metalu (stopu cyrkonowego) i nanoceramiki, wyświetlacz zabezpiecza szkło szafirowe, a nowym elementem jest dwukolorowy, zielono-biały bezel. Dzięki połączeniu tych materiałów Watch Ultimate Green jest wyjątkowo odporny, a cała konstrukcja zapewnia wodoszczelność 10 ATM i pozwala na nurkowanie do 100 m, w czym pomaga specjalny tryb. Jako komputer nurkowy Watch Ultimate Green poinformuje o konieczności wykonania dekompresji, dokładnie wskaże głębokość, prędkość i temperaturę podczas nurkowania, wygeneruje też krzywe zanurzania i wynurzania. Zegarek przystosowany jest do pracy w temperaturach od –20°C do +45°C.

Podobnie jak poprzednie warianty, Huawei Watch Ultimate Green ma kopertę o wymiarach 48,5 mm x 48,5 mm x 13 mm, a nanoceramiczny bezel otacza ekran LTPO AMOLED o średnicy 1,5 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Całość waży 76 g.

Poza tytanową bransoletą w kolorze srebrnym użytkownik może założyć dwa inne paski (22 mm) z zestawu: z nylonowej, dwukolorowej plecionki oraz wytrzymałego kauczuku HNBR.

Huawei Watch Ultimate Green został bogato wyposażony w czujniki i funkcje. Obsługuje ponad 100 trybów sportowych, ma GPS, pozwala wyświetlać pełne mapy offline na zegarku, nie brakuje w nim funkcji monitorowania organizmu: EKG, tętna, snu, stresu, saturacji krwi, temperatury skóry i analiza snu. Nowością jest możliwość płacenia zbliżeniowego przez NFC za pomocą aplikacji Quicko.

Akumulator 530 mAh zapewnia do 14 dni pracy w typowym profilu zastosowań, a do 8 dni – w intensywnym.

Dla graczy w golfa

Huawei Watch Ultimate Green powstał jako wariant skierowany przede wszystkim do entuzjastów golfa. Użytkownik otrzymuje do dyspozycji mapy 15 tys. pól golfowych, gdzie zaznaczone są fairwaye, greeny, przeszkody i zbiorniki wodne oraz kierunek nachylenia pola. Podczas rozgrywki na ekranie smartwatcha można podejrzeć swoją pozycję oraz dokładną odległość od greenu (z uwzględnieniem nachylenia terenu).

Podczas gry Watch Ultimate Green dostarcza wskazówki, dotyczące celowania, kierunku wiatru czy wyboru kija. Przebieg gry można zapisywać na cyfrowych kartach punktowych, w tym sumę uderzeń, puttów, kar, procent trafień w fairway oraz procent trafień w green.

Po zakończeniu rozgrywki zgromadzone dane umożliwią jej analizę oraz podzielenie się animacją trajektorii najlepszych uderzeń. Tryb strzelnicy golfowej pomoże doszlifować technikę uderzeń – zegarek monitoruje czas zamachu (w tył i w dół) oraz jego tempo i prędkość w czasie rzeczywistym.

Cena i oferta na start

Huawei Watch Ultimate Green wyceniony został na 3899 zł. Od 19 września do 27 października 2024 r. dostępny jest w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której nabywcy otrzymają w prezencie słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3 o wartości 799 zł.

Zegarek dostępny będzie u operatorów sieci Plus i Orange oraz w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik i x-kom, a także w oficjalnym sklepie huawei.pl i Strefie Marki na Allegro.

Każdy nabywca zegarka Huawei Watch Ultimate Green otrzyma w prezencie 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+ o wartości 104,97 zł. Ta rozszerzona wersja aplikacji oferuje m.in. ekskluzywny dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń przygotowanych przez światowej klasy ekspertów, planu utrzymania formy, ponad 170 relaksacyjnych utworów z Soundscape czy rozszerzonej funkcji medytacji.

W sklepie huawei.pl kupujący otrzymają dodatkowo w prezencie wydłużoną o rok gwarancję. Będą mieć także możliwość dokupienia w obniżonych cenach: paska Huawei EasyFit 2 za 69 zł, wagi Huawei Scale 3 za 109 zł oraz opaski Huawei Band 9 za 179 zł.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: Opracowanie własne