Huawei Watch GT 2 Pro już w Polsce. Towarzyszy mu prostokątny Huawei Watch Fit

Huawei zaprezentował właśnie nowe zegarki sportowe. Jeden z nich to bardzo elegancki Huawei Watch GT 2 Pro, wykonany z wysokiej klasy materiałów. Drugi to niedrogi zegarek sportowy z prostokątnym ekranem.

Huawei Watch GT 2 Pro – elegancja i wytrzymałość

Huawei Watch GT 2 Pro to nowoczesny smartzegarek, zapakowany w elegancką, tytanową kopertę. Ekran AMOLED chroni niezwykle odporne szafirowe szkło. Spód został wykonany z materiału ceramicznego, dzięki temu mamy możliwość ładowania go indukcyjnie (w 10 minut na cały dzień, do pełna w 2 godziny). Oczywiście można skorzystać z możliwości ładowaia zwrotnego z telefonu. Zegarek zapewni aż 2 tygodnie pracy na akumulatorze.

Oprogramowanie zegarka również nieco zyskało. Znajdziemy w nim nowe tryby sportowe dla golfa i sportów zimowych. Łącznie jest ich już ponad 100 – 17 profesjonalnych i 85 dodatkowych.

Huawei Watch GT 2 Pro może służyć też za odtwarzacz muzyki – ma 2 GB miejsca na twoje ulubione piosenki. Ma też mikrofon i głośnik do rozmawiania, ale uwaga – nie ma obsługi eSIM. Po prostu posłuży jako zestaw głośnomówiący do telefonu. W porównaniu do poprzedniej generacji ma więcej RAM-u.

Cena tego eleganckiego zegarka, zarówno w wersji sportowej, jak i klasycznej, to 1399 zł. Paski można spokojnie wymieniać – to standardowe paski z teleskopem 22 mm. Przedsprzedaż ruszyła 14 września i potrwa do końca miesiąca. W prezencie do zegarka dostaniemy słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds 3, które oczywiście można połączyć z zegarkiem, by słuchać na nim muzyki.

Tak zegarek wygląda w rzeczywistości. W naszej redakcji znalazł się model z szarym paskiem ze skóry.

Totalna nowość: prostokątny Huawei Watch Fit

Huawei Watch GT 2 Pro ma mniejszego braciszka – to Huawei Watch Fit z prostokątnym ekranem AMOLED 1,64 cala. Ten model jest znacznie mniejszy, lżejszy i tańszy. Wciąż zapewnia 10 dni pracy na jednym ładowaniu, ale jego ładowarka ma dwa piny.

Ten model ma 96 trybów sportowych, w tym 11 podstawowych. Są tu treningi biegowe i różne ćwiczenia fitness, w tym 3-minutowe sesje, idealne na przerwę w pracy. Ćwiczenia są pokazywane na animacjach, dzięki czemu łatwiej można się ich nauczyć.

Przedsprzedaż również ruszyła 14 września i potrwa do końca miesiąca. Cena zegarka to 499 zł. W prezencie otrzymasz inteligentną wagę Huawei AH100, o której więcej możesz się dowiedzieć z mojego porównania wag.

