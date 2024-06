Huawei tnie ceny. To ostatnia szansa, by skorzystać

To już ostatnia chwila na wyrwanie Huawei Watch Fit 3 w doskonałej promocji. Macie czas tylko do 23 czerwca, a z zegarkiem sam nie rozstaję się od przeszło miesiąca — jest genialny.

Trochę przypomina Apple Watcha, ale jest ładniejszy i o wiele lżejszy

Nowy Huawei Watch Fit 3 przypomina wzornictwem Apple Watcha, dzięki prostokątnemu kształtowi i charakterystycznej obrotowej koronce po prawej stronie. To pierwszy model serii Fit wyposażony w ten element. Koperta zegarka o wymiarach 43,2 x 36,3 x 9,9 mm i masie 29 g (bez paska) wykonana jest z tworzywa sztucznego i aluminium, zapewniając wodoodporność na poziomie 5 ATM. Dostępne są różne opcje pasków: fluoroelastomerowe, nylonowe i skórzane. I tutaj raz jeszcze zerknijcie na masę — tego sprzętu nie czuje się na nadgarstku, nie uciska też nerwów.

Spektakularny ekran AMOLED i szkło odporne na zadrapania

W porównaniu do poprzedniego modelu, Huawei Watch Fit 3 oferuje większy ekran o przekątnej 1,82 cala i rozdzielczości 480 x 408 pikseli. Matryca AMOLED LTPO z odświeżaniem obrazu 60 Hz i jasnością szczytową 1500 nitów zapewnia wyraźny i żywy obraz.

Długi, bardzo długi (!) czas pracy

Akumulator o pojemności 400 mAh pozwala na do 10 dni pracy zegarka na jednym ładowaniu. Szybkie, 10-minutowe podładowanie wystarcza na cały dzień użytkowania, a pełne ładowanie trwa nieco ponad godzinę.

Podczas testów recenzenci czasem mówią, że można zapomnieć, gdzie jest ładowarka. Tutaj faktycznie przez pół dnia jej szukałem po 12 dniach pracy. Tak, te deklarowane 10 dni nie jest przesadzone. Dopiero po podłączeniu do telefonu z ogromną ilością powiadomień czas pracy ustabilizował się między 8 a 10 dni.

No i ogrom czujników oraz trybów sportowych

Zegarek oferuje ponad 100 trybów sportowych, takich jak piłka nożna, koszykówka, padel oraz sporty komputerowe. Nowy program „Bieg po torze” umożliwia określenie toru bieżni lekkoatletycznej, a funkcja Running Ability Index przygotowuje spersonalizowany plan treningowy, analizując takie dane jak płeć, wzrost, waga i tętno użytkownika.

Huawei Watch Fit 3 umożliwia kompleksowe monitorowanie zdrowia, w tym tętna, stresu, natlenienia krwi, snu oraz cyklu menstruacyjnego. Ulepszona funkcja TruSleep 4.0 zapewnia dokładniejsze monitorowanie snu, analizując wskaźniki takie jak częstość oddechów, tętno i natlenienie krwi. Dwa ostatnie wskaźniki pomagają identyfikować ryzyko występowania bezdechu sennego.

Jak przystało na porządny zegarek sportowy, dostajecie zintegrowany GPS, a połączenia telefoniczne z powodzeniem odbierzecie na nim, gdy brakuje Wam rąk, by wyciągnąć telefon.

W moim odczuciu to smartwatch idealny

Oczywiście każdy ma inne potrzeby, ale w te moje, wiecznie niewyspanego i potrzebującego mobilizacji do ruchu człowieka propozycja Huaweia wpisuje się idealnie. Wiele osób pytało mnie co to za zegarek i nie mogło potem uwierzyć, że to cacko kosztuje tak mało. Jest to przy tym sprzęt tak lekki i mało uciskający nadgarstek, że nie powoduje u mnie drętwienia palców, co bywa bolączką cięższych konstrukcji. Po ponad miesiącu codziennego korzystania zegarek nie ma też choćby jednej rysy na obudowie i ekranie, a podążając za instrukcjami z komunikatów, trochę poprawiłem wreszcie parametry snu. Także papa Fitbicie, mam nowy ulubiony smart zegarek.

Promocja ostatniej szansy

Już tylko do 23 czerwca możecie kupić Huawei Watch Fit 3 za 100 zł mniej. Dotyczy to wszystkich 6 wariantów kolorystycznych i każdego wariantu paska. W praktyce to możliwość wyrwania tego praktycznego i atrakcyjnego zegarka już za 599 zł zamiast 699 zł. Za te pieniądze to zegarek na 9/10 jak nie 10/10.

Na stronie Huaweia macie też dodatkowe promocje, takie jak rabaty na paski czy ubezpieczenie ekranu gratis dla wersji zielonej. Zobaczcie, zresztą sami:

