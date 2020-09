Huawei potwierdza, że Mate 40 już niedługo

Mieliśmy nadzieję, ze nowe modele Huaweia pojawią się na początku września. Minęły jednak targi IFA i własna konferencja Huaweia, czyli Huawei Developer Conference, a najnowsze flagowce chińskiej firmy dalej się nie pojawiły. Kiedy zatem możemy się spodziewać serii Huawei Mate 40? Dokładnej daty niestety nie znamy, jednak możemy być absolutnie pewni, że stanie się to już niedługo. Nie ma bowiem pewniejszego źródła niż sam Huawei. Richard Yu z kierownictwa firmy zapewnia, ze do debiutu dojdzie już niebawem.

Sam telefon ma z kolei pojawić się w pierwszej kolejności w Chinach. Nie jest to ani trochę zaskakujące, to standardowa praktyka wśród chińskich producentów. Sprzedaż na początku ma się odbywać drogą internetową, potem smartfony dopiero pojawią się na półkach sklepowych. Nie wiadomo kiedy dokładnie telefony pojawią się w Europie, możemy jednak przekreślić poprzednie przecieki, które mówiły o 2021. Brytyjski Huawei nie podgrzewałby atmosfery, gdyby od startu sprzedaży dzieliło nas aż tyle czasu. Możemy się zatem najprawdopodobniej spodziewać rozpoczęcia europejskiej sprzedaży jeszcze w 2020.

We've got some exciting news for you...

The next-generation #HuaweiMate is coming soon - Stay tuned! 1/2 pic.twitter.com/6QGgZFz1zJ