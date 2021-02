Huawei P50 może być opóźniony

Najnowsza seria flagowców Huaweia pierwotnie miała zadebiutować już w marcu. Okazuje się jednak, że linia P50 może być opóźniona.

Tradycja była taka, że w pierwszym kwartale pojawiała się seria Huawei P, natomiast jesienią chiński producent prezentował swoją serię Mate. Tak też miało być tym razem, a przecieki mówiły o premierze w ostatni weekend marca. Wszystko miało być zresztą już gotowe do produkcji. Teraz z Chin docierają jednak całkowicie inne doniesienia. Według nich... ciężko jest dostać części, a te, które są docierają z opóźnieniem. Nie powinno nas zatem zdziwić jeśli Huawei P50 będzie opóźniony i nie pojawi się w pierwszym kwartale.

Mogą się też pojawić problemy z dostępnością. W Chinach to zresztą nie jest żadna nowość - ostatnia seria Mate była w chińskich sklepach prawie wiecznie wyprzedana, a chińscy klienci polowali na telefony jak tylko się da. Mimo tego była to tam najpopularniejsza seria smartfonów z Androidem. Nowa seria Huawei P50 będzie się składała z minimum trzech urządzeń - P50, P50 Pro i P50 Pro+. Pierwszy z nich będzie miał Kirina 9000E, natomiast dwa pozostałe Kirina 9000. Wygląda na to, że 8,8 miliona układów Kirin 9000 jakie zdobył Huawei przed końcem współpracy z TSMC wystarczy jeszcze na jedną serię smartfonów.

Źródło zdjęć: voice

Źródło tekstu: myfixguide, wł