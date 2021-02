Nocna promocja na huawei.pl: Huawei MateBook 14 w zestawie za 3599 zł

Dzisiaj, 18 lutego 2020 roku, w internetowym sklepie Huawei na stronie huawei.pl odbędzie się nocna promocja, w ramach której będziemy mogli kupić laptop MateBook 14 w zestawie z myszą bezprzewodową i routerem Wi-Fi w cenie 3599 zł.

Huawei MateBook 14 to pracujący pod kontrolą systemu Windows 10 Home laptop z 14-calowym wyświetlaczem IPS o rozdzielczości 2160 x 1440 pikseli (185 ppi) i deklarowanej jasności 300 nitów. Urządzenie jest napędzane procesorem AMD Ryzen 5 4600H, który jest wspierany przez 8 lub 16 GB pamięci RAM DDR4. Na wyposażeniu urządzenia znalazły się też między innymi: dysk SSD o pojemności 256 lub 512 GB, dwuzakresowe Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, kamera HD oraz bateria o pojemności 56 Wh.

W nocnej promocji w sklepie internetowym huawei.pl, która potrwa tylko dzisiaj (18 lutego) od godziny 20:00 do godziny 23:00 (lub do wyczerpania zapasów), kupić można laptop MateBook 14 w zestawie z myszą Bluetooth i routerem Huawei AX3 w wersji dual-core. Normalna cena takiego zestawu to 4387 zł, z czego wywnioskowaliśmy, że w promocji weźmie udział MateBook 14 w wariancie 16/512 GB (skorygujemy to w razie potrzeby). W nocnej promocji cena zestawu wyniesie 3599 zł, czyli o 788 zł mniej.

Aby skorzystać z nocnej promocji na huawei.pl, warto się pospieszyć. Oferta obejmuje tylko 30 laptopów.

Źródło tekstu: Huawei