Huawei P40 Pro ma sporo amerykańskich części. Kiepsko wychodzi ta wojna handlowa

Wiosną 2019 roku USA nałożyło na firmę Huawei sankcje handlowe. Pod znakiem zapytania stanęła przyszłość smartfonów. Chodzi nie tylko o możliwość korzystania z usług Google. Huawei P40 Pro pokazuje, że łatwiej obejść się bez Google Play niż bez amerykańskich części.

Sankcje handlowe, które nałożyła na firmę Huawei administracja Donalda Trumpa, zabrania firmie Huawei robić interesy z podmiotami z USA. Efekty widać od razu po uruchomieniu takich modeli, jak Huawei P40 Pro czy P40 Lite – nie ma na nich ani jednej aplikacji Google. W środku jednak nie udało się zachować takiego porządku, a przecież sankcje dotyczą także komponentów.

Qualcomm, Qorvo i Skyworks w Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro został rozebrany przez Financial Times i udało się zidentyfikować niemal wszystkie komponenty. Pamięci wyprodukował Samsung (Koera Południowa), ekrany LG i BoE (Korea Płd. i Chiny), czip NFC firma NXP (Holandia), akumulatory Desay i Amperex (Chiny), aparat Sony (Japonia). SoC z rodziny Kirin to oczywiście własne dzieło chińskiego HiSilicon, należącego do Huawei.

Zostały jeszcze części kluczowe dla łączności, a te wyprodukowały firmy z USA. Qualcomm działa w ramach specjalnej dyspensy od rządu USA i wciąż może handlować z firmą Huawei, ale sytuacja Skyworks i Qorvo jest niejasna.

Sytuacja jest o tyle dziwna, że Huawei już znalazł lub produkował na własną rękę odpowiednie zamienniki i nawet stosował je w innych smartfonach. Mate 30 Pro jest złożony w całości z części omijających USA. Czemu więc wrócił do komponentów firm Skyworks i Qorvo? Czemu nie pożegnał się z Qualcommem, możemy się domyślać – bo nie musi. Części stoją na wysokim poziomie, więc nie ma powodu, by z nich rezygnować. Czekamy na komentarz firmy.