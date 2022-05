Huawei Mate Xs 2 opuścił Chiny. Ile kosztuje w Europie?

Huawei wprowadził na globalny rynek swój nowy, składany smartfon. Mate Xs 2 nawiązuje konstrukcją do modelu Mate Xs z 2020 roku, ale nie obsługuje sieci 5G.

Pod koniec kwietnia tego roku Huawei pokazał w Chinach swój najnowszy składany smartfon Mate Xs 2. Teraz to urządzenie opuszcza Państwo Środka i debiutuje na globalnym rynku, między innymi w Europie.

Najnowszy składak chińskiego producenta nawiązuje konstrukcją do swojego poprzednika sprzed dwóch lat i oferuje 7,8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2200 x 2480 pikseli, który po złożeniu zmniejsza swoją powierzchnię roboczą do 6,5 cala i rozdzielczości 1176 x 2480 pikseli. Ekran odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz, a w jego górnym narożniku wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 10,7 Mpix (f/2.2). Tylny zestaw aparatów składa się z trzech jednostek: głównej o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8), ultraszerokokątnej 13 Mpix (f/2.2) oraz teleobiektywu o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.4, OIS, zoom optyczny 3X, zoom cyfrowy 30X).

Składany smartfon firmy Huawei jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 888, wspieranym przez 8 GB RAM-u (LPDDR5) i 512 GB pamięci masowej (UFS 3.1), rozszerzalnej o dodatkowe 256 GB za pomocą karty pamięci Nano Memory. Urządzenie nie obsługuje sieci 5G, a jedynie 4G LTE (i starsze). W komplecie otrzymujemy również łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Huawei Mate Xs 2 jest zasilany akumulatorem o pojemności 4600 mAh z szybkim ładowaniem 66 W i pracuje pod kontrolą oprogramowania HarmonyOS 2.

Dostępność i cena

Huawei Mate Xs 2 jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych, fioletowej, białej i czarnej. Cena urządzenia w Europie wynosi 1999 euro (około 9300 zł).

