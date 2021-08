Huawei Mate 50 pojawi się w... drugim kwartale 2022

Huawei wcale nie zrezygnował ze smartfonu Huawei Mate 50. Okazuje się jednak, że będziemy na niego musieli długo poczekać.

Huawei zwykle prezentował dwie flagowe serie w ciągu roku. Jedną z nich była seria P, drugą natomiast była seria Mate. Okazuje się jednak, że po raz ostatni obie rodziny pojawiły się w 2020. Wtedy bowiem w pierwszej połowie roku pojawił się Huawei P40, a w drugiej zadebiutował Huawei Mate 40. W tym roku Huawei P50 zadebiutował ze sporym opóźnieniem, a jeszcze nie pojawiły się wszystkie modele z tej serii. Potem pojawiły się informacje, że Huawei Mate 50 nie pojawi się w tym roku wcale. To prawda, ale... nie znaczy to, że nie pojawi on się w przyszłym roku.

Dojdzie do tego w drugim kwartale 2022. Od teraz Huawei będzie prezentował jedną serię flagowców rocznie, a nie dwie. Oznacza to, że w przyszłym roku nie pojawi się za to Huawei P60. Czy wiemy już coś na temat specyfikacji technicznej Huaweia Mate 50? Niewiele. Na pewno pojawi się on zarówno w wariancie 4G, jak i tym 5G. Wersja 5G będzie miała Kirina, natomiast w tej 4G znajdziemy również smartfony ze Snapdragonem 898. O ile oczywiście nie dojdzie do poluzowania sankcji wobec Huaweia. TikTok przecież bardzo skorzystał na zmianie prezydenta USA.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: gizmochina, wł