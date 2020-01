Huawei Mate 30 Pro znowu do kupienia w Polsce, z tymi samymi promocjami co wcześniej

Jeśli ktoś nie zdążył w grudniu kupić telefonu Huawei Mate 30 Pro, może to zrobić teraz, ponieważ model ten trafił do stałej sprzedaży. Towarzyszą jej takie same promocje, jak w ubiegłym miesiącu.

Smartfon Mate 30 Pro jest ponownie dostępny w sprzedaży w Polsce, w oficjalnym sklepie internetowym Huawei (shop.huawei.com), a także w stacjonarnym sklepie firmy w warszawskiej Arkadii. Cena urządzenia wynosi 4299 zł, za wariant 8/256 GB w kolorze srebrnym. Od 8 do 19 stycznia trwa promocja, w ramach której przy zakupie modelu Mate 30 Pro kupimy słuchawki Huawei FreeBuds 3 za 1 zł. Liczba promocyjnych zestawów jest ograniczona.

Zobacz: Używaliśmy Huaweia Mate 30 Pro. Teraz będzie nam się śnić po nocach

Zobacz: Polacy nie chcą Huaweia Mate 30 Pro? Przedsprzedaż wciąż trwa

Chcąc zyskać więcej, możemy przystąpić do programu VIP Service, dzięki czemu za dodatkową złotówkę otrzymamy opaskę Huawei Band 4 (w grudniu oferowany był Huawei Watch GT 2).

Zobacz: Huawei Band 4 - test opaski ze stałym pomiarem tętna i analizą snu

Zobacz: Honor Band 5 - test taniej opaski fitness z kilkoma ciekawymi funkcjami

VIP Service Huawei to także:

jednorazowa bezpłatna wymiana ekranu/tylnej obudowy w przypadku uszkodzeń w ciągu 6 miesięcy od zakupu,

darmowa przesyłka Door-to-Door na naprawy gwarancyjne,

dedykowana obsługa na infolinii,

możliwość konsultacji z doradcą technicznym,

udział w badaniach opinii dotyczących produktu.

Przed zakupem ostatniego flagowca firmy Huawei warto pamiętać, że pozbawiony jest on usług mobilnych Google. To wynik sankcji nałożonych w ubiegłym roku na tę chińską firmę przez rząd Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie smartfonu znajdziemy tylko usługi Huawei Mobile Services.

Zobacz: Huawei Mobile Services - ekosystem Huaweia odważnie zdobywa rynek

Zobacz: Najlepszy telefon 2019 - przyznaliśmy Gorące Telefony!

Źródło tekstu: Huawei, wł