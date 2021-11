Huawei FreeBuds Lipstick – słuchawki jak szminka dostępne z voucherem na 200 zł

Nie tylko zegarki Watch GT 3, ale także kobiece słuchawki FreeBuds Lipstick – Huawei wprowadza na polski rynek kolejną swoją nowość. Bezprzewodowe słuchawki w kolorze czerwonym dostępne są wraz z eleganckim etui przypominającym kształtem szminkę.

Słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick już można zamawiać – do 21 listopada dostępne są w przedsprzedaży w specjalnej ofercie. Przy ich zakupie, klient otrzyma voucher o wartości 200 zł do perfumerii Douglas. Rekomendowana cena detaliczna urządzenia wynosi 999 zł.

Huawei FreeBuds Lipstick, wraz z voucherem do perfumerii Douglas, dostępne są w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik, a także w strefie marki na Allegro.

Huawei i Douglas dają voucher na 200 zł

Osoby, które zdecydują się skorzystać z przedsprzedaży na stronie huawei.pl lub u oficjalnych partnerów, otrzymają voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w perfumeriach Douglas. Aby go odebrać, po otrzymaniu produktu oraz dowodu zakupu, należy wejść na stronę: www.huaweifreebudspromo.pl i zarejestrować swój zakup, postępując zgodnie z regulaminem.

W ciągu 40 dni, po weryfikacji, kupujący otrzyma potwierdzenie pozytywnej rejestracji, a kod na voucher do perfumerii Douglas o wartości 200 zł brutto zostanie wysłany na adres e-mail. Voucher można zrealizować zarówno w perfumeriach stacjonarnych Douglas, jak i na stronie douglas.pl.

Huawei FreeBuds Lipstick – słuchawki jak szminka

FreeBuds Lipstick wyróżniają się niebanalnym wzornictwem. Czerwone słuchawki zapakowane są w przypominające szminkę etui, które wykonane jest ze stali nierdzewnej. Etui ma błyszczące wykończenie i złote elementy, ale też pełni funkcję praktyczną – ładuje słuchawki. Szminkowe skojarzenia potęguje magnetyczne zamknięcie etui, wydające charakterystyczne kliknięcie przy zamykaniu, a także specjalne pudełko upominkowe.

Huawei FreeBuds Lipstick wykorzystują lekką i wytrzymałą membranę kompozytową z polimeru ciekłokrystalicznego (LCP), co pozwala zminimalizować zniekształcenia dźwięku. Dynamiczne przetworniki obsługują zakres częstotliwości do 40 kHz, co w połączeniu z rozmiarem 14,3 mm ma zapewniać większą amplitudę drgań i mocniejszy bas. Ponadto słuchawki wyposażono w udoskonalone minituby basowe, które generują dźwięk o natężeniu 15% wyższym niż w przypadku poprzedniego modelu Huawei FreeBuds 3.

FreeBuds Lipstick wyposażone są w także technologię aktywnej redukcji szumów (ANC), która pozwala odciąć się od dźwięków zewnętrznych, w tym na przykład ruchliwej ulicy. Wykorzystują hybrydową technologię podwójnych mikrofonów oraz rozwiązanie Adaptive Ear-Matching (AEM), które wykrywa kształt kanału słuchowego oraz warunki użytkowania i automatycznie dostosowuje konfigurację redukcji szumów do indywidualnych cech użytkowania.

Pojedyncza słuchawka FreeBuds Lipstick waży 4,1 g, zaś etui ładujące mierzy 21,2 mm i waży 38 g. Słuchawki można połączyć jednocześnie z dwoma urządzeniami – na przykład słuchając muzyki na komputerze, bez rozłączania urządzenia możemy odbierać rozmowy na smartfonie.

Producent obiecuje 4 godziny działania bez etui i 22 godziny z doładowaniami za pomocą etui. Po 15 minutach ładowania słuchawki zapewnią 2,5 godziny słuchania muzyki.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei