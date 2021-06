Huawei FreeBuds 4: leciutkie słuchawki z ANC są zaskakująco drogie

Huawei wprowadził do Polski nie tylko nowe zegarki Huawei Watch 3, ale też odświeżone słuchawki Huawei FreeBuds 4 z poprawioną aktywną redukcją hałasu. To słuchawki douszne typu TWS. Wyróżnia je znikoma waga – można zapomnieć, że są w uszach.

Huawei FreeBuds 4 pozornie nie różnią się od poprzedników, ale zmieniło się sporo detali. Przede wszystkim poprawiona została aktywna redukcja szumów. Konstrukcja również przeszła kilka zmian, by lepiej pasowała do naszych uszu. Huawei przeanalizował w tym celu ponad 10 tysięcy modeli małżowin. W każdej ze słuchawek znajduje się dynamiczny przetwornik LPC o średnicy 14,3 mm oraz 3 mikrofony (dwa z nich na potrzeby ANC). Imponująca jest ich waga – jedna słuchawka waży tylko 4,1 grama, a etui zaledwie 38 gramów. Dostępna jest wersja szara i biała, przy czym etui obu jest matowe, a same słuchawki lśniące.

Słuchawki zostały wyposażone w Bluetooth 5.2 i kodeki AAC oraz SBC. Huawei zapewnia, że jakość rozmów telefonicznych będzie doskonała, opóźnienia przy graniu będą minimalne, a przy tym słuchawki mogą nagrywać dźwięk z próbkowaniem do 48 kHz. Huawei FreeBuds 4 można łączyć na zmianę z dwoma urządzeniami, a w aplikacji Huawei AI Life wybrać, które z nich ma wyższy priorytet.

Do sterowania wykorzystywane są gesty. Słuchawki reagują na przeciągnięcia o dotknięcia. W ten sposób można regulować głośność, włączyć i wyłączyć ANC, odbierać lub odrzucać połączenia telefoniczne i sterować muzyką. Czas pracy na akumulatorze raczej nie imponuje – niecałe 3 godziny słuchania muzyki z ANC, 2 godziny rozmów telefonicznych z włączonym ANC, a z wyłączoną redukcją szumów dociągną do 4 godzin. Oczywiście w etui znajduje się dodatkowy akumulator, który pozwoli naładować słuchawki jeszcze 6 razy.

Zaskoczyła mnie cena tych słuchawek. Docelowo będą kosztować 699 zł. Jeśli kupisz je między 17 czerwca i 8 lipca, zapłacisz 599 zł. Jesteśmy w trakcie testów, ale szczerze wątpię, by finalna cena była adekwatna do ich możliwości. Niemniej rzeczywiście są wygodniejsze od Huawei FreeBuds 3.

