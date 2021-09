Huawei Freebuds 4 debiutują w nowym wariancie

Bezprzewodowe słuchawki Huawei Freebuds 4 oficjalnie zadebiutowały w maju, jednak nie był to wcale koniec urządzeń z tej serii. Teraz pojawił się kolejny wariant słuchawek.

Huawei pod względem słuchawek z czwartej generacji miał dotychczas bardzo prostą i czytelną ofertę. Wygląda jednak na to, że Huawei postanowił wziąć lekcję u swoich rodaków z Realme i zaprezentować kolejny model. Taki, który na dodatek nieszczególnie się różni. W Chinach zadebiutowała bowiem właśnie całkowicie nowa wersja słuchawek Huawei FreeBuds 4. Jedyne czym się one różnią, to brak bezprzewodowego ładowania. Oznacza to oczywiście, że nowe słuchawki są też odrobinę tańsze. Wersja bez bezprzewodowego ładowania kosztuje 899 juanów (około 537 złotych), a klasyczny wariant kosztuje 999 juanów. To około 596 złotych.

Cała reszta specyfikacji technicznej jest dokładnie taka sama. Oznacza to, że słuchawki mają układ Kirin A1, przetworniki dynamiczne 14,3 mm oraz aktywną redukcję szumów (nawet do 25 dB). Każda słuchawka waży 4,1 grama i będzie wyposażona w nakładki w trzech różnych rozmiarach. Urządzenie wyposażone jest w Bluetootha 5.2. Akumulator w słuchawkach starcza na 4 godziny działania, natomiast razem z etui ładującym wydłuża się to do 22 godzin. Sprzęt odporny jest też na zachlapania.

