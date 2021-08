Honor Play 5T Pro - kolejny budżetowiec debiutuje w Chinach

Honor Play 5T Pro to nowy budżetowy smartfon, który zadebiutował w ofercie marki Honor.

Po rozstaniu z Huawei marka Honor krok po kroku rozbudowuje swoje portfolio smartfonów. Do oferty producenta trafił właśnie nowy model, który powalczy o portfele klientów w segmencie budżetowym. Mowa o Honor Play 5T Pro, który zadebiutował właśnie w Chinach.

Honor Play 5T Pro - specyfikacja

Honor Play 5T Pro swoją specyfikacją raczej nie wybija się z tłumu. Mamy tu procesor MediaTek Helio G80 sparowany z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Wyświetlacz to panel IPS o przekątnej 6,6", rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 60 Hz. Z tyłu znalazło się natomiast miejsce dla potrój... a nie, wróć, podwójnego aparatu - jedno oczko to zwykła atrapa. Tak czy inaczej główny moduł ma 64 MP, a towarzyszy mu sensor głębi o rozdzielczości 2 MP. Na froncie znalazł się natomiast aparat 16 MP.

Zastosowany akumulator ma pojemność 4000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie 22,5 W. Całość pracuje natomiast pod kontrolą Androida 10 z nakładką Magic UI 4.0.

Honor Play 5T Pro - cena i dostępność

Honor Play 5T Pro w takiej konfiguracji został wyceniony na 1499 juanów (ok. 890 zł). Patrząc na to, co w podobnej cenie ma do zaoferowania konkurencja spod znaku Xiaomi czy Realme, wygląda to raczej mało zachęcająco, ale kto wie? Być może znana marka oraz przyzwoity aparat przekonają klientów. Niestety jak na razie nie wiemy, czy urządzenie będzie dostępne poza Chinami.

Zobacz: Telefony Honor z HarmonyOS. Huawei zaktualizuje nawet pięciolatki

Zobacz: Honor X20 będzie słabszy niż myśleliśmy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Playfuldroid

Źródło tekstu: Playfuldroid