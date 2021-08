Honor X20 będzie słabszy niż myśleliśmy

Honor szykuje smartfon Honor X20. Wcześniej myśleliśmy, że będzie to mocny średniak z układem MediaTek Dimensity 1200. Okazuje się jednak, że aż tak dobrze nie będzie. Zamiast niego będzie inny układ.

Honor X20 SE pojawił się pod koniec czerwca i miał on układ MediaTek Dimensity 700. Tym samym smartfon był wycelowany w niższy segment średniej półki cenowej. Niewiele droższy od budżetowców. Tym samym Honor ma jednak w miarę budżetowy model z układem 5G. Już niedługo powinien się jednak pojawić smartfon Honor X20. Wcześniej myśleliśmy, że będzie on jednym z najlepszych średniopółkowców. Wskazywał na to przewidywany układ MediaTek Dimensnity 1200, który jest porównywalny ze Snapdragonem 865.

To poziom zeszłorocznych flagowców. Honor zdecydował się jednak na zmianę przeznaczenia nadchodzącego urządzenia. Teraz będzie on walczył o klasyczny średni segment cenowy. Jego nowym sercem będzie układ MediaTek Dimensity 900. Partnerstwo między Honorem i MediaTekiem rozpoczęło się jeszcze za panowania Huaweia w Honorze. Jak zatem widzimy - więzy okazały się silniejsze niż zawirowania na najwyższych szczeblach. Nie znamy dokładnej daty debiutu nowego smartfonu, powinno to jednak stać się jeszcze w tym kwartale.

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: gizmochina, wł