Honor Magic 7 Pro na zdjęciach. Premiera już niedługo

Honor już niebawem pokaże nowy smartfon. To model Honor Magic 7 Pro. Już teraz chiński smartfon zadebiutował nieoficjalnie. Póki co tylko na zdjęciach.

Honor niedawno wprowadził do Europy swój składany smartfon Magic V3. To jednak wcale nie jest koniec nowości ze strony firmy z Shenzhenu. Chińczycy już niedługo oficjalnie pokażą tradycyjny smartfon Magic 7 Pro. Najpewniej stanie się to w okolicach października lub listopada. Wtedy bowiem ma oficjalnie pojawić się Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. To właśnie ten układ będzie sercem klasycznego flagowca Chińczyków.

Honor Magic 7 Pro już niebawem

Ze zdjęć wynika, że wygląd nie będzie odbiegał od poprzednika. Wygląda na to, że Honor na dobre przyzwyczaił się do tego wzornictwa. Szczególnie chodzi tutaj o wyświetlacz, który jak zachwala Honor - pozwoli użytkownikom na bardziej komfortowe używanie telefonu. Zdjęcia pochodzą z chińskiego Weibo od jednego ze sprawdzonych specjalistów od przecieków. Wygląda zatem na to, że wszystko już jest dopięte na ostatni guzik

Pod względem specyfikacji wiemy też, że w przypadku aparatu głównego zobaczymy sensor 50 Mpix OmniVision OV50H. Dotychczasowe informacje mówią również o teleobiektywie Sony IMX882.

