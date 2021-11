Honor 60 pojawi się w przyszłym miesiącu

Już w grudniu zobaczymy nowe telefony z serii Honor 60. Nowe chińskie telefony już teraz przeszły certyfikację agencji C3.

Honor 50 potrzebował bardzo dużo czasu, by opuścić Chiny i oficjalnie zadebiutować w Europie. Do oficjalnej premiery doszło dopiero niedawno. Nie znaczy jednak to, że chińska marka zamierza się oglądać za siebie. Już teraz Honor kończy pracę nad kolejnymi smartfonami z tej serii. Teraz dowiadujemy się pierwszych szczegółów na temat takich telefonów jak Honor 60, Honor 60 Pro czy Honor 60 SE. Ostatni z nich będzie najbardziej budżetowy, a co za tym idzie - będzie miał najskromniejszą specyfikację techniczną.

Wiemy, że możemy się spodziewać szybkiego ładowania w technologii 40 W. W przypadku średniego wariantu na pewno otrzymamy 60 W. Honor 60 Pro możliwe, że będzie miał szybkie ładowanie w technologii 100 W. Na pewno otrzymamy jednak telefon z układem Qualcomm Snapdragon 870 oraz akumulatorem o pojemności 4500 mAh. Z tyłu urządzenia na użytkownika będzie czekało aż pięć sensorów aparatu głównego. Nowe smartfony pojawią się oficjalnie już w przyszłym miesiącu.

