Hammer Construction z laserowym dalmierzem debiutuje na rynku

mPTech wprowadza na rynek nowy wytrzymały smartfon. Hammer Construction oferuje bogate wyposażenie, w tym dalmierz laserowy, eSIM czy ładowanie bezprzewodowe.

Hammer Construction to wzmocniony smartfon firmy mPTech, który spełnia wymagania norm MIL-STD-810G oraz IP69. Stanowi to potwierdzenie, że urządzenie jest odporne na działanie wody i pyłów, jak również na upadki z wysokości do 1,8 m.

Z przodu urządzenia znalazł się 6-calowy wyświetlacz FullHD+, pozbawiony wcięć czy wycięć. W ramce nad nim znajduje się przedni aparat o rozdzielczości 8 Mpix. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 16 Mpix i ma do towarzystwa aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz czujnik głębi 0,1 Mpix.

Zobacz: HAMMER Boost LTE – nowy pancerny klasyk z VoLTE

Zobacz: Hammer Iron 4 – nowy pancerniak, którym zrobisz zdjęcia pod wodą

Wewnątrz obudowy pracuje układ MediaTek Helio G85, wspierany przez 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB. Smartfon oferuje łączność LTE (z VoLTE), a także Wi-Fi, Bluetooth i NFC. Jest też możliwość skorzystania z eSIM.

Użyteczną funkcją smartfonu jest dalmierz laserowy o zasięgu do 40 m. Dzięki niemu można w prosty sposób mierzyć odległość, obliczać kąty, czy powierzchnię i objętość pomieszczeń. Są też dodatkowe narzędzia służące do pomiaru pionu, hałasu czy wysokości nad poziomem morza. Przydatną funkcją jest również "wieszanie obrazów".

Hammer Construction jest zasilany akumulatorem o pojemności 6000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 18 W i bezprzewodowym 15 W. Nad całością czuwa Android 12.

Dostępność i cena

Nowy smartfon marki Hammer jest dostępny do kupienia na stronie sklep.mptech.eu. Cena urządzenia wynosi 1699 zł.

Zobacz: Redmi Note 12 Pro już oficjalnie. Aparaty 200 Mpix i ładowanie 210 W

Zobacz: Xiaomi przedstawia Redmi Note 12 5G. Jest bardzo tani

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mPTech

Źródło tekstu: mPTech