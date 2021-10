Google zdradza, kiedy zadebiutują Pixel 6 i Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 oficjalnie pojawi się już 19 października. Będzie to pierwsza tego typu premiera smartfonów z serii Pixel.

W tym roku pojawił się już tańszy Google Pixel, czyli model 5a. Oznaczało to, że jego drożsi bracia są już niedaleko. To zwykle od smartfonów Pixel swoją drogę rozpoczyna też kolejna wersja systemu operacyjnego Android. Tegoroczne smartfony Google Pixel 6 i Google Pixel 6 Pro zadebiutują oficjalnie już 19 października. Do tej pory kolejne generacje smartfonów Pixel pojawiały się przy okazji większych konferencji prasowych. Wtedy widywaliśmy przy okazji inne urządzenia sygnowane symbolem Google'a.

Tym razem jednak konferencja będzie poświęcona wyłącznie Pikselom. Może to oznaczać, że Google wreszcie zamierza większy nacisk położyć na sprzedaż sprzętu mobilnego. Tego samego dnia powinniśmy też zobaczyć Androida 12 dla Pikseli. Przy okazji może upewnimy się jak bardzo używana będzie nazwa Snow Cone. Telefony Google Pixel 6 i Pixel 6 Pro będą miały układy Google Tensor i aparaty Samsunga. Mniejszy będzie miał przekątną ekranu 6,4 cala, natomiast większy - 6,71 cala.

Zobacz: Google Pixel 5a 5G zaprezentowany wcześniej niż się spodziewaliśmy

Zobacz: Zaufali Google Maps. Wylecieli z Pucharu Francji w piłce nożnej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: google

Źródło tekstu: google, wł