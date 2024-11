Google Pixel Tablet 2 nie powstanie, ale Pixel Tablet 3 dalej może

Google jednak rezygnuje ze swojego nowego tabletu. Nie powstanie zatem Google Pixel Tablet 2. Nie znaczy to jednak, że Google całkowicie rezygnuje z tabletów.

Jeszcze kilka dni temu pisaliśmy o nowościach, jakie otrzyma tablet Google Pixel Tablet 2. Okazuje się jednak, że w świecie technologii wiadomości mogą zdezaktualizować się naprawdę szybko. Wystarczy kilka dni i wszystko staje na głowie. Zgodnie z najnowszymi informacjami, Google rezygnuje z wprowadzenia na rynek tabletu Google Pixel Tablet 2.

Google Pixel Tab 2 umarł zanim się narodził

Po dłuższym namyśle Google uznał jednak, że Pixel Tablet 2 ma zbyt wysokie szanse na zostanie rynkową klapą. Rynek tabletów rządzi się bowiem swoimi prawami. Tutaj na przykład w przeciwieństwie do smartfonów, w ścisłej czołówce producentów jest chiński Huawei. W przypadku tabletów brak usług Google jest dla użytkowników mniejszym utrapieniem niż na telefonach.

Nie znaczy to jednak, że Google całkowicie wycofa się z rynku tabletów. Nie ma bowiem żadnych planów, by ten sam lot spotkał również model Pixel Tablet 3. On niezmiennie ma pojawić się w 2027. Patrząc jednak na to co dzieje się z model 2, nie będzie żadnego zaskoczenia, jeśli i ten tablet nie ujrzy światła dziennego.

