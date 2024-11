Google Pixel Tablet 2 dostanie ważne akcesorium i sporo zmian

Google Pixel Tablet ma już ponad rok i wciąż nie doczekał się następcy. To ma się wkrótce zmienić. Urządzenie otrzyma też ważne akcesorium.

Google Pixel Tablet 2 zadebiutował w maju 2023 roku. Został on całkiem nieźle przyjęty. Pomimo tego wciąż nie doczekał się następcy. Nie oznacza to, że Google nie pracuje nad nowym tabletem. Co więcej, kolejna odsłona urządzenia ma otrzymać przydatne akcesorium.

Google Pixel Tablet 2 z licznymi zmianami

Google od jakiegoś czasu pracuje nad Pixel Tablet 2, o ile urządzenie będzie się tak nazywać. Na ten moment nie wiadomo, kiedy sprzęt ma trafić do sprzedaży. Natomiast pojawią się na jego temat nowe plotki, które zdradzają część specyfikacji.

Przede wszystkim Google Pixel Tablet 2 ma mieć nowe, lepsze aparaty. Pierwszy model wyposażony był w kamery 8 Mpix (f/2.0, 1/4-calowa matryca) zarówno z przodu, jak i z tyłu obudowy. W drugim modeli ma się to zmienić, ale szczegóły nie są znane.

Do tego, co raczej nie jest żadnym zaskoczeniem, Google Pixel Tablet 2 będzie wyposażony w nowszy, wydajniejszy układ SoC. Tensor G2 prawdopodobnie zostanie zastąpiony przez Tensor G4 lub nawet G5. Wszystko zależy od tego, kiedy tablet trafi na sklepowe półki.

Na tym lista zmian się nie kończy. Google Pixel Tablet 2 ma też otrzymać przydatne akcesorium. Mowa o klawiaturze. Google pracował nad podobnym gadżetem wraz ze stylusem do pierwszego modelu, ale te ostatecznie nie zostały wydane. Wszystko przez obawy o zbyt niską jakość. W przypadku drugiej wersji ma to ulec zmianie. Jeszcze nie wiadomo, czy klawiatura będzie częścią zestawu, czy jako osobne akcesorium.

