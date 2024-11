Wiadomości Google z nowością. Będzie jak na Instagramie

Od teraz w aplikacji Wiadomości Google będzie można skorzystać z gestu "dwukrotnego kliknięcia w serce". Umożliwi to użytkownikowi szybką reakcję na wiadomość.

W Wiadomościach Google wprowadzono nowy gest, umożliwiający reagowanie na wiadomości. To dwukrotne kliknięcie w serce, podobne do funkcji "lubię to" na Instagramie. Funkcja ta jest aktywowana poprzez aktualizację po stronie serwera, dlatego nawet nie ma potrzeby aktualizowania Wiadomości, aby móc z niej skorzystać. Na ten moment, jedyną dostępną opcją jest kliknięcie w ikonę serca. Niewykluczone jednak, że z czasem funkcja ta wzbogaci się o nowe emoji.

Gest podwójnego kliknięcia w serce (double tap to heart) nie jest nam obcy. Zna go każdy użytkownik Instagrama. Często stosowany, prosty i intuicyjny w obsłudze.

Jak z niego korzystać w Wiadomościach Google?

Wystarczy dwukrotnie stuknąć, aby zareagować na czat. Nie ma potrzeby długiego naciskania na Wiadomość, aby uzyskać dostęp do reakcji za pośrednictwem emotek. Ta funkcja bardzo przypomina sposób "lubienia" postów na Instagramie.

Funkcja ta była testowana przez Google już od dłuższego czasu. Teraz stanie się dostępna dla wszystkich. Póki co, jedynym dostępnym emoji jest serce.

Źródło zdjęć: Mojahid Mottakin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: androidauthority.com