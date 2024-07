Wiadomości na Androidzie będą lepsze. To zasługa... iPhone'a

Na tę rewolucję czekaliśmy przez dekady. W końcu nieskrępowana komunikacja w aplikacji wiadomości, bez zastanawiania się, jak dużo stracimy, naciskając wyślij.

Chyba każdy z nas to zna: Nie mogę nic odczytać na tym zdjęciu, bo przyszło w zbyt słabej jakości. Wyślij to jeszcze raz mailem, bo Messenger / aplikacja SMS skatowała zdjęcie. I chociaż nawet sami często wiemy, jak wysłać plik bez utraty jakości, to zawsze znajdzie się ktoś, kto wyśle nam rozpikselowanego potworka i trzeba stracić sporo czasu na edukację. Wygląda na to, że wkrótce te problemy znikną raz na zawsze.

To zaskakujące, ale to zasługa Apple

Apple niespodziewanie przyczynił się do poprawy jakości usługi wiadomości użytkowników Androida. Planowana na iOS 18 implementacja obsługi standardu RCS przynosi zmiany też w aplikacji Wiadomości firmy Google, czyli podstawowej aplikacji do wysyłania SMS-ów pod Androidem.

Do tej pory wiadomości RCS, podobnie jak popularne komunikatory internetowe, przy każdym wysłaniu zdjęcia zmniejszały jego jakość. Pliki są zmniejszane do 2048 pikseli wysokości w trybie normalnym i do 1600 pikseli, gdy aktywna jest funkcja szybszego wysyłania zdjęć. Teraz ma się to radykalnie zmienić.

Wyślemy nieskompresowane zdjęcia o rozdzielczości nawet 67,1 Mpix

W ostatniej becie pliku APK Google Messages zespół Android Authority doszukał się istotnych zmian w sposobie zarządzania przesyłanymi zdjęciami. Google zdecydował się znacznie mniej radykalne przetwarzanie plików. W trybie normalnym wyślemy zdjęcia o długości boku do 8192 pikseli z jakością JPG ustawioną na 100%. Oznacza to w praktyce zdjęcia nawet 67,1 Mpix, zamiast dotychczasowych góra 4 Mpix.

Firma nie zrezygnowała przy tym z funkcji szybkiego przesyłania zdjęć, ważnej, szczególnie gdy jesteśmy w słabym zasięgu. W tym trybie wielkość pliku też jednak została zmieniona — teraz zdjęcia będą mogły mieć do 2048 px dla każdego z boków, a poziom kompresji JPG będzie ustawiony na 90%.

Jest jednak jedno „ale”

Informacja o jakości ustawionej na 100 czy 90% świadczy o tym, że nie będzie tutaj przesyłania oryginalnych plików. Google prześle nasze zdjęcia w niezauważalnie, ale niższej jakości za sprawą przeprowadzenia kolejnej kompresji. Sprawa dotyczy przy tym wyłącznie telefonów, w których systemowa aplikacja wiadomości bazuje na Google Messages.

Nie jest to więc ograniczenie standardu, jakim są wiadomości RCS, lecz polityka samego Google'a. Samsung w swoich smartfonach już teraz oferuje wysyłanie wiadomości RCS bez jakiejkolwiek kompresji zdjęć.

Nie da się jednak ukryć, że zdjęcia w nowej wersji aplikacji Google'a będą o wiele bardziej użyteczne niż do tej pory — z powodzeniem wywołamy je nawet w dużym formacie czy wykorzystamy do dalszej obróbki. No i użytkownicy iPhone'ów też dostaną od nas fotki lepszej jakości, bez tak radykalnych zasad RCS-ów, jakie panują aktualnie u Google'a.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Android Authority, oprac. wł