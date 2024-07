Google Files z nowymi funkcjami. Większy porządek w plikach

Aplikacja Google Files wkrótce doczeka się dwóch nowych funkcji. Szczególnie przydatne może okazać się tworzenie archiwów z plikami.

Google Files nie jest najbardziej zaawansowanym menedżerem plików, ale ma tę zaletę, że znajdziemy go w niemal każdym smartfonie z Androidem i w wielu zastosowaniach się świetnie sprawdza. Wciąż jednak brakuje z nim kilku funkcji, które zmuszają nas do instalowania bardziej zaawansowanych aplikacji.

Wkrótce będzie mniej powodów, by szukać alternatywy. AssembleDebug odkrył w wersji beta 1.4237.652465286.1 aplikacji Google Files nowe funkcje, które co prawda jeszcze nie działają w pełni, ale można już wywnioskować, do czego będą przydatne. Wkrótce też powinny zawitać do wersji stabilnej.

Najciekawsza wydaje się możliwość tworzenia archiwów ZIP bezpośrednio z poziomu aplikacji. Obecna wersja co prawda pozwala na rozpakowywanie takich plików, to w drugą stronę to nie działa. Teraz będzie to jednak możliwe. Wystarczy zaznaczyć dokument, kilka plików lub folder i z rozwijanego menu z trzema kropkami wybrać opcję „Kompresuj”. Po utworzeniu ZIP-a później można od razu archiwum udostępnić w innej aplikacji lub przenieść na Dysk Google.

Kolejną odkrytą nowością jest opcja „Dodaj do kolekcji”, która umożliwi użytkownikom przypięcie dowolnego folderu do karty „Kolekcje” na stronie głównej aplikacji. Obecnie znajdują się w nim tylko pojedyncze pliki oznaczone gwiazdką oraz bezpieczny folder. Teraz będzie można dodawać tam więcej treści w wygodny sposób. Nowość pozwala na dodawanie do kolekcji folderów, a nie plików, więc mogą to być np. katalog ze zrzutami ekranu, nagraniami z dyktafonu czy ważnymi dokumentami. Z opisu wynika, że teraz te katalogi będą od razu widoczne w sekcji „Kolekcje”.

Ta zmiana wiąże się też z przemieszczeniem kart na głównej stronie aplikacji – „Kolekcje” zostały przeniesione wyżej pod sekcję „Ostatnie”, dzięki czemu są bardziej widoczne. Nowe funkcje najprawdopodobniej zostaną dodane do Google Files w jednej z koeljnych wersji w Sklepie Google Play.

