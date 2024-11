Google sypie nowościami. Zintegrował dwa najpopularniejsze produkty

Bardzo cieszą nas wszelkie zmiany, prowadzące do szybszego i bardziej intuicyjnego korzystania z lubianych narzędzi. Google wie o tym doskonale i właśnie serwuje nam kolejną nowość. Będzie nam teraz wygodniej korzystać z Gmaila oraz Kalendarza Google.

Google ciągle próbuje ułatwić życie swoim użytkownikom. W ostatnim czasie sporo wysiłków kieruje w stronę Gmaila, dbając abyśmy całkowicie nie utonęli w gąszczu maili. Całkiem niedawno Gmail został wzbogacony o nowe filtry wyszukiwania, które ułatwiają znalezienie tej konkretnej wiadomości, która aktualnie jest nam potrzebna. Najwyraźniej to nie koniec dobrych wiadomości. Teraz Google serwuje nam kolejną nowość - integrację dwóch najpopularniejszych produktów: Gmaila oraz Kalendarza Google.

Intergracja z innymi narzędziami Google'a ma ogromne znaczenie dla Gmaila i jego użytkowników. Kalendarz Google jest idealny w swojej prostocie i być może dlatego cieszy się taką popularnością. W końcu doczekał się jeszcze lepszej integracji z Gmailem, dzięki wsparciu Gemini.

Gmail lepiej zintegrowany z Kalendarzem - wszystko dzięki Gemini

Na swoim blogu, Google poinformowało o tym, że na liście aplikacji oferujących intergrację z Gemini pojawił się Kalendarz Google. Oznacza to, że użytkownicy mogą wykorzystywać algorytmy AI prosto z poziomu poczty Gmail. Co nam daje ta integracja? Dzięki niej szybko sprawdzimy:

Kiedy odbędzie się moje [pierwsze wydarzenie] w przyszłym tygodniu?

Pozwoli utworzyć [30-minutowe] wydarzenie w kalendarzu dla moich cotygodniowych [zajęć jogi] w każdy [poniedziałek i środę] o [9:00].

Utworzy wydarzenie [1h] na [lunch] [jutro] o [południe]

Można spodziewać się, że z czasem dostaniemy jeszcze więcej opcji interakcji między Gmailem oraz Kalendarzem Google.

Nowe opcje zaczęły już być wdrażane i będa trafiały do użytkowników stopniowo. Póki co dostępne są one w języku angielskim.

