Google Pixel 9 Pro Fold: tak wygląda na zewnątrz i od środka

Powoli zbliża się premiera serii smartfonów Google Pixel 9. Im bliżej wydarzenia, tym więcej przecieków, w tym dotyczących rozkładanego modelu Google Pixel 9 Pro Fold.

Pixel 9 Pro Fold to następca zeszłorocznego Pixel Folda. Wraz z innymi Pixelami rozkładany smartfon Google trafił do tajwańskiego NCC, czyli biura certyfikacyjnego, które rozebrało telefon na części pierwsze. Zdjęcia z tej sesji wyciekły do sieci.

Pixel 9 Pro Fold: co się zmieniło

NCC ujawnia, że Pixel 9 Pro Fold ma symbol GGH2X oraz akumulator 4560 mAh złożony z dwóch ogniw 3377 + 1183 mAh. Smartfon będzie można ładować z mocą 20,25 W. Najciekawsze są jednak zdjęcia przestawiające Pixel 9 Pro Fold nie tylko z zewnątrz, ale po rozłożeniu obudowy – wewnątrz.

Ogólna stylistyka nowego Folda pozostaje niezmienna i wciąż kojarzy się z innymi telefonami z serii, widać jednak, że Google pracuje nad wzornictwem.

W porównaniu do poprzednika w Pixel 9 Pro Foldzie wyraźnej zmianie uległa sekcja aparatów – już nie jest to charakterystyczny pasek z obiektywami, tylko duża i zauważalnie wystająca wyspa z dwoma wydzielonymi „pastylkami”, na których rozmieszczone są aparaty.

Ich dokładne dane przedstawia Android Authority – główna matryca to Sony IMX787 (1/2") o nominalnej rozdzielczości 64 Mpix, ale obniżona do 48 Mpix. Jej pracę będzie wspomagać OIS. Drugi aparat, szerokokątny dysponuje matrycą 12 Mpix (Samsung 3LU, 1/3,2"), a trzeci to aparat 10,5 Mpix (Samsung 3J1, 1/3") z teleobiektywem.

Pixel 9 Pro Fold ma też dwa aparaty selfie o rozdzielczości 10 Mpix (Samsung 3K1) – wewnętrzny, umieszczony w górnym rogu dużego ekranu i zewnętrzny, ulokowany centralnie w wyświetlaczu okładkowym.

Zastosowane matryce są nowsze niż miał Pixel Fold, jednak nie musi oznaczać to lepszej jakości zdjęć. Nowe matryce są fizycznie mniejsze, co nie przekłada się pozytywnie na jakość aparatu, ale może to wynikać z faktu, że Pixel 9 Pro Fold jest o 2 mm cieńszy niż Pixel Fold, więc Google musiał pójść na kompromis.

Na zdjęciach NCC widać, że Pixel 9 Pro Fold leży całkowicie płasko i można go rozłożyć do końca – nie było to możliwe w pierwszym Pixel Foldzie. Wydaje się też, że ramki wokół wyświetlacza zostały zmniejszone, co ostatecznie powinno poprawić wygląd telefonu.

Nowa seria Pixel 9 ma zostać zaprezentowana 13 sierpnia podczas wydarzenia Made by Google. Wtedy też poznamy wszystkie szczegóły.

Źródło zdjęć: NCC, Android Authority

Źródło tekstu: Android Authority