Google Pixel 5 XL nie będzie aż tak paskudny jak myśleliśmy

Tegoroczna seria telefonów Google Pixel nie będzie mieściła się w segmencie flagowców. Tego też się wcześniej spodziewaliśmy. Na szczęście nie sprawdziły się przewidywania, że Pixel 5 XL osiągnie nowy poziom brzydoty.

W lutym pisaliśmy, że Google Pixel 5 XL może zdobyć zaszczytną nagrodę dla najbrzydszego smartfonu bieżącego roku. Wtedy to bowiem światło dzienne ujrzały trzy wizualizacje różnych stylów wzornictwa. Dwa z nich zakładały dość standardową kwadratową wysepkę z aparatami, natomiast trzeci przedstawiał wielką wyspę na 1/3 telefonu i to w kształcie litery U. Wyglądało to... niezbyt przyjemnie dla oka. Teraz jednak pojawiła się osłona na telefon. Wynika z niej, że Google uznał jednak, że nie ma sensu robić rewolucji we wzornictwie.

Tegoroczna seria Pixel 5 nie będzie flagowcami. Zobaczymy tam raczej średniopółkowego Snapdragona 765G. Możemy się też spodziewać czytnika linii papilarnych z tyłu obudowy. Dobrą wiadomością jest też jack 3,5 mm. Nie wiadomo jednak kiedy nowe smartfony pojawią się na rynku. Najpierw musi się pojawić budżetowy Google Pixel 4a. premiera tego ostatniego była już odkładana kilka razy. Najpierw miał on się pojawić w maju, potem w czerwcu, następnie w lipcu, a teraz nie wiadomo czy na rynku nie zadebiutuje w październiku

Źródło tekstu: phonearena