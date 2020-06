Google Pixel 4a przechodzi certyfikację

Nadchodzący smartfon Google Pixel 4a przeszedł właśnie potrzebny proces certyfikacyjny. Oznacza to, że urządzenie pokonało już ostatni stopień dzielący je od rynkowej premiery.

Google Pixel 4a pierwotnie miał zadebiutować w maju, potem premierę przeniesiono na czerwiec. To jednak nie koniec tej historii. Z czerwca szybko zrobił się lipiec, a kolejne doniesienia mówiły już o październiku. Pierwszą iskierką nadziei stały się wieści z Francji, gdzie nadchodzący model pojawił się w dwóch sklepach. Sugerowało to powrót do terminu lipcowego. Możliwe, że nic straconego. Dowiadujemy się, ze Pixel 4a przeszedł niezbędny proces certyfikacyjny przed amerykańską FCC. To zwykle ostatni krok przed rynkowym debiutem.

Smartfon będzie miał układ Snapdragon 730 i 6 GB RAM. Klienci będą wybierali pomiędzy dwiema wersjami różniącymi się pamięcią wbudowaną. Jeden z modeli będzie miał jej 64 GB, drugi z kolei 128 GB. Możemy się też spodziewać wyświetlacza OLED FullHD+ o przekątnej 5,81 cala. Z przodu zobaczymy aparat główny z sensorem 8 Mpix, aparat główny to z kolei 12,2 Mpix. Akumulator będzie miał pojemność 3080 mAh. Cena za model mający mniej pamięci ma wynosić 299 dolarów, za 349 dolarów kupimy z kolei ten ze 128 GB.

Zobacz Google Pixel 4a pojawia się w dwóch francuskich sklepach

Zobacz Czekasz na smartfon Google Pixel 4a? To jeszcze trochę poczekasz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: gsmarena