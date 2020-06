Google Pixel 4a pojawia się w dwóch francuskich sklepach

Ostatnio informowaliśmy, że niestety, ale czekający na model Google Pixel 4a będą jeszcze musieli poczekać. Tak mniej więcej do października. Najnowsze doniesienia z Francji pozwalają jednak na odrobinę optymizmu.

Seria Google Pixel zdołała wykroić sobie kawałek tortu na terenie USA, w Europie jednak jest zaledwie na poziomie rynkowej ciekawostki. Nie oznacza to jednak, że i na Starym Kontynencie nie ma chętnych na nowy smartfon Google. Model Pixel 4a pierwotnie miał pojawić się podczas wiosennej konferencji Google I/O 2020, jednak tej przeszkodziła epidemia koronawirusa. Później podawano czerwiec, jako termin premiery, aż w końcu stanęło na 13 lipca. Sam rynkowy debiut miał jednak mieć miejsce dopiero... pod koniec października.

Może jednak uda się zobaczyć telefon szybciej? Google Pixel 4a pojawił się w dwóch francuskich sklepach. Pierwszy to eStock.fr, drugi z kolei to Oridimedia. Strony internetowe tamtejszych sklepów zaznaczają, że jeszcze nie mają tych urządzeń w magazynach, ale podają już nawet ceny. Jeden ze sklepów chce 442 euro, drugi 510 euro. Oczywiście, niewykluczone, że to tylko przykładowe ceny, które zostaną zmienione na właściwie w momencie rynkowego debiutu, jednak czy jest sens wystawiać je na stronie kilka miesięcy wcześniej? Sklepy wprost sugerują dostawę w lipcu.

Źródło tekstu: androidworld via phonearena