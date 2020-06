Czekasz na smartfon Google Pixel 4a? To jeszcze trochę poczekasz

Coś nie idzie firmie Google doprowadzenie do rynkowego debiutu nowego średniopółkowego smartfonu, modelu Pixel 4a. Pierwotnie prezentacja urządzenia miała się odbyć podczas wiosennej konferencji Google I/O 2020, ale ta została anulowana z powodu pandemii Covid-19. Później podawano czerwiec, jako termin premiery, aż w końcu stanęło na 13 lipca.

Według najnowszych doniesień, nawet jeśli nowy niedrogi Pixel zostanie zapowiedziany w przyszłym miesiącu, do premiery rynkowej może upłynąć jeszcze sporo czasu. Jak podaje typer Jon Presson na Twitterze, sprzedaż nadchodzącego urządzenia może się rozpocząć dopiero 22 października tego roku. Przynajmniej czarna wersja smartfonu, bo wersja niebieska (Barely Blue) zniknęła z bazy danych, z której pochodzą te informacje.

Where’s Pixel 4a?



Here’s an update:



AGAIN, it seems Google has delayed Pixel 4a 🤦🏼‍♂️



Announcement still happening on July 13



But in the system, it’s listed that the “Black” model now launching October 22 😬



“Barely Blue” has been removed entirely...



I’ll keep you updated. 🤷🏼‍♂️ https://t.co/UgsWJrYK4U pic.twitter.com/TX209u9Jqb