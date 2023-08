Google dogoni Apple. Chodzi o aktualizacje

Google może być lepszy od Samsunga i dogonić firmę Apple. Nadchodzące smartfony z serii Pixel 8 mogą dostać więcej aktualizacji Androida.

Firma Google, która odpowiada za wydawanie Androida, obiecywała użytkownikom smartfonów Pixel, że otrzymają trzy główne aktualizacje tego systemu. W tym samym czasie Samsung oferował posiadaczom niektórych smartfonów Galaxy aż 4 takie aktualizacje. A jeszcze lepiej mają miłośnicy osoby z iPhone'ami. Apple na przykład w 2018 roku wypuścił na rynek iPhone'a XR z iOS 12, a w tym roku urządzenie to dostanie system iOS 17. To piąta duża aktualizacja dla tego telefonu.

Najwyraźniej gigant z Mountain View zazdrości koreańskiej i amerykańskiej konkurencji. Jak informuje serwis 9To5Google, smartfony z serii Pixel 8 otrzymają 5 dużych aktualizacji Androida. Tym samym Google przegoni Samsunga i dogoni firmę Apple. Warto w tym miejscu sobie przypomnieć, że niektóre iPhone'y otrzymały jeszcze dłuższe wsparcie. Na przykład iPhone 6s i iPhone 6s Plus otrzymywały aktualizację systemu iOS przez 7 lat.

Łatwo zrozumieć, dlaczego Google patrzy w stronę Apple'a i nie zamierza zadowolić się oferowaniem czteroletnich aktualizacji systemu operacyjnego Android, tak jak robi to Samsung w przypadku niektórych swoich produktów. Podobnie jak Apple, Google tworzy oprogramowanie i sprzęt. Gdyby firma z Mountain View poprzestała na czterech dużych aktualizacjach systemu operacyjnego dla Pixeli, wciąż słychać by było słowa krytyki. Skoro Apple może zapewnić właścicielom iPhone'ów co najmniej pięć lat głównych aktualizacji oprogramowania, dlaczego Google nie może tego samego obiecać użytkownikom swoich smartfonów?

