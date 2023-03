Garmin ma nowe nawigacje turystyczne GPSMap 67 oraz eTrex SE. Wielki powrót klasyki

Garmin zaprezentował nowe, ręczne nawigacje turystyczne GPSMap 67 i 67i oraz eTrex SE. To powrót do klasyki, która stała się przed laty jedną z wizytówek marki. Wśród nowych funkcji pojawiła się możliwość parowania ze smartfonami oraz komunikacja satelitarna inReach.

W czasach nawigacji używanej w smartfonach wydaje się, że klasyczne nawigacje turystyczne są niepotrzebne. Jednak w prawdziwie trudnych warunkach, z dala od gniazdek z prądem, taki sprzęt wciąż jest używany. Ręczne oborniki Garmina z serii GPSMap i eTrex przez lata doczekały się grona wiernych fanów, a teraz producent przedstawił trzy nowości w klasycznym stylu – urządzenia GPSMap 67 i GPSMap 67i oraz eTrex SE.

Seria GPSMAP 67

Nowości z linii GPSMAP 67 wyglądem nie różnią się zbytnio od modeli sprzed ponad dekady. To modele o solidnej konstrukcji (IPX7, MIL-STD-810) z dużymi przyciskami pod 3-calowymi (240 x 400) kolorowymi wyświetlaczami, które zapewniają czytelność w ostrym świetle słonecznym. Obydwa urządzenia są zasilane wewnętrznymi bateriami litowo-jonowymi o wydłużonym czasie pracy, które mogą działać do 180 godzin w trybie Standard i do 840 godzin w trybie Expedition.

W debiutujących modelach lokalizację ułatwiają systemy GPS, GLONASS, Galileo oraz QZSS. W modelu GPSMAP 67i znalazła się ponadto funkcja komunikacji satelitarnej inReach, która pozwala komunikować się bez dostępu do sieci komórkowej, a w razie potrzeby wysłać interaktywny sygnał SOS.

Oba modele dają dostęp do map Garmin TopoActive z funkcją nawigacji w terenie, umożliwiają też przeglądanie zdjęć satelitarnych. Są również wyposażone w 3-osiowy kompas i wysokościomierz barometryczny, dzięki czemu użytkownicy mogą sprawdzić swoje położenie nad poziomem morza oraz ciśnienie powietrza podczas wycieczek.

Dzięki technologii inReach model GPSMAP 67i umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz śledzenie lokalizacji za pośrednictwem w 100% globalnej sieci satelitarnej Iridium. Użytkownicy mogą przesyłać interaktywne komunikaty SOS do Garmin Response, całodobowego profesjonalnego centrum koordynacji reagowania w sytuacjach kryzysowych. W razie potrzeby centrum skontaktuje się z użytkownikiem, a także powiadomi odpowiednie służby ratunkowe.

Prosty klasyk eTrex SE

Nawigacja eTrex SE to z kolei nawiązanie do popularnych przed laty nawigacji bezmapowych. Urządzenie ma monochromatyczny ekran o wysokim kontraście i przekątnej 2,2 cala (240 × 320). Wyświetlacz umożliwia przeglądanie punktów orientacyjnych, śledzenie lokalizacji i nawigowanie po szlaku. Odbiornik korzysta z systemów GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou i QZSS, użytkownicy mogą również wytyczać kurs za pomocą wbudowanego cyfrowego kompasu, który pomaga zorientować się w terenie również podczas bezruchu.

Atutem sprzętu jest długi czasu pracy. Garmin eTrex SE zapewnia do 168 godzin działania bez trybie Standard i do 1800 godzin w trybie Expedition przy użyciu 2 baterii AA.

Nawigacja Garmin eTrex SE ma wytrzymałą konstrukcję i klasę wodoszczelności IPX7.

Można je sparować ze smartfonem

Nowości Garmina wprowadzają jeszcze jedną, ciekawą funkcję. Po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem, urządzenia mogą korzystać z aplikacji Garmin Explore, która pozwala zaplanować trasę kolejnej wyprawy, uzyskać dostęp do aktualnych prognoz pogody Active Weather oraz danych aplikacji Geocaching Live. Nawet gdy użytkownik jest poza siecią komórkową, może pobrać do urządzenia trasy i punkty orientacyjne zapisane w aplikacji.

GPSMAP 67 dostępny jest na polskim rynku za 2599 zł, a GPSMAP 67i z technologią inReach za 3099 zł. eTrex SE oznacza wydatek 849 zł.

