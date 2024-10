Galaxy A36. Samsung kończy z nieśmiertelnymi pastylkami

Samsung szykuje się do kolejnych premier smartfonów z serii Galaxy A. Na pierwszych renderach Galaxy A36 widać ciekawy detal – zupełnie inne niż w ostatnich dwóch latach ukształtowanie wyspy aparatów.

Galaxy A36 nie pojawi się zbyt szybko – najwcześniej w pierwszym kwartale 2025 roku, analogicznie do poprzedniej generacji, Galaxy A35, która zadebiutowała w marcu. Już dzisiaj jednak serwis Giznext we współpracy z OnLeaks zaprezentował rendery Galaxy A36, powstałe na podstawie przecieków z Samsunga.

Samsung wprowadzi zmianę po dwóch latach

To, co zwraca uwagę, to inna wyspa aparatów niż w poprzednich modelach. Wraz z premierą Galaxy S23 Samsung wprowadził specyficzne wzornictwo modułów aparatów, w których wystające obiektywy przypominają równo ułożone pastylki, czy jak kto woli – guziczki. Ta stylistyka trafiła później do serii Galaxy A i Galaxy M, w rezultacie wszystkie telefony Samsunga z ostatnich dwóch lat wyglądały bardzo podobnie do siebie.

Rozmieszczenie obiektywów pozostaje niezmienne – ułożone są w jednym rzędzie wzdłuż boku obudowy. Tym razem jednak oczka aparatów zostały wbudowane w jeden element o podłużnym kształcie, z metalowym (prawdopodobnie) obramowaniem o wyraźnych krawędziach. Jest ładniej, brzydziej? Można dyskutować, ale taka drobna zmiana u dość zachowawczego pod tym względem Samsunga jest niewątpliwie nowością wartą odnotowania. Przypuszczalnie takie samo wzornictwo trafi do innych telefonów Galaxy A, np. Galaxy A56.

Prezentowany na renderach Galaxy A36 ma równą ramkę boczną z wystającą wysepką przycisków Key Island. Giznext sugeruje, że przycisk zasilania nie ma zintegrowanego czytnika linii papilarnych, który znajdzie się w ekranie.

Szufladka na karty SIM znajduje się w dolnej części obok portu USB-C i głośnika. Aparat selfie umieszczony został w okrągłym wycięciu w ekranie. Całość wygląda dość atrakcyjnie, o ile zaakcentujemy nowy układ wyspy aparatów. Wraz z nią smartfon ma mieć grubość 9,6 mm, a nie licząc jej - 7,4 mm.

Specyfikacja Galaxy A36 nie jest jeszcze znana, ale jak sugeruje Giznext, smartfon ma być wyraźnie szybszy i lepiej wyposażony niż poprzednik. Smartfon już się pojawił w Geekbench, dlatego można domniemywać, że jego sercem jest układ Snapdragon 6 Gen 3 lub Snapdragon 7s Gen 2 – zdradza to zastosowanie układu GPU Adreno 610.

