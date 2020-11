EMUI 11 - miał być w grudniu, jest teraz

Aktualizacja do nowej wersji nakładki EMUI miała się rozpocząć w grudniu. Wygląda jednak na to, że chiński producent nieco przyspieszył ten termin.

Huawei czeka ostatnia w historii aktualizacja jego smartfonów do kolejnej wersji jego autorskiej nakładki na Androida. Będzie to już jedenasta wersja EMUI. Czemu EMUI 11 będzie jednak ostatnią odsłoną popularnej nakładki? Już w przyszłym roku telefony z EMUI 11 będą mogły otrzymać uaktualnienie do innego... systemu operacyjnego. Następcą Androida będzie HarmonyOS. Pierwsze smartfony otrzymają nowy system na przełomie stycznia i lutego, natomiast kilka miesięcy później aktualizacja będzie już ogólnodostępna. Uaktualnienie do EMUI 11 miało z kolei być gotowe w wersji stabilnej w grudniu 2020.

Okazuje się jednak, że telefony w Turcji pierwsze modele już otrzymują najnowszą wersję tej nakładki na Androida. Paczka aktualizacji waży 1,1 GB i nosi oznaczenie 11.0.0.151. Jakie smartfony w pierwszej kolejności otrzymują uaktualnienie? Są to takie urządzenia jak Huawei Mate 30 Pro, Huawei P40 oraz Huawei P40 Pro. Po serii P40 oraz zeszłorocznym modelu Mate kolej ma przyjść na składanego Huaweia Mate Xs. Tak przynajmniej mówią dotychczasowe plany Huaweia.

Zobacz: EMUI 11 w stabilnej wersji trafi do smartfonów Huawei. Kiedy i do jakich modeli?

Zobacz: EMUI 12 już nie będzie. Huawei całkowicie pożegna się z Google i Androidem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: huaweiailesi via gsmarena