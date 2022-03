Elegancki Xiaomi Watch S1 i sportowy Watch S1 Active debiutują poza Chinami

Zegarki Xiaomi Watch S1 i Watch S1 Active to dwie kolejne nowości Xiaomi, które zostały dziś zaprezentowane z myślą o sprzedaży na globalnych rynkach. Pierwszy z nich kusi wykończeniem premium, drugi ma takie same funkcje w sportowej oprawie.

Zegarek Xiaomi Watch S1 miał swoją premierę w Chinach pod koniec 2021 roku, teraz wkracza do sprzedaży na całym świecie wraz z nowym, sportowym wariantem Watch S1 Active – różnica dotyczy przede wszystkim materiałów koperty i szkła, za to specyfikacja jest taka sama.

Xiaomi Watch S1 ma kopertę o wymiarach 46,5 x 46,5 x 11 mm i wodoszczelności 5 ATM, ramkę ze stali nierdzewnej i 1,43-calowy (466x466) wyświetlacz AMOLED pokryty szafirowym szkłem. Użytkownicy mogą dostosować interfejs, wybierając jedną z 200 tarcz zegarka, a także wybrać klasyczny pasek skórzany lub odporny na zabrudzenia pasek syntetyczny w różnych kolorach.

Xiaomi Watch S1 został wyposażony w funkcje śledzenia kondycji i stanu zdrowia, oferuje 117 trybów fitness i 19 trybów profesjonalnych, automatycznie wykrywa tryby treningowe, takie jak bieżnia czy chodzenie. Pomiar aktywności na zewnątrz usprawnia dwuzakresowy GPS. Zegarek oferuje całodobowe śledzenie stanu zdrowia: monitoruje tętno użytkownika, jakość snu, poziom stresu czy nasycenie krwi tlenem (SpO2). Użytkownicy mogą synchronizować te dane z aplikacjami Strava lub Apple Health.

Dzięki łączności Bluetooth zegarek wyświetla powiadomienia ze smartfonu, oferuje też płatności Mastercard przez NFC i asystenta głosowego Amazon Alexa.

Przy typowym użytkowaniu zegarek Xiaomi Watch S1 (akumulator 470 mAh) wytrzymuje 12 dni w trybie czuwania lub 24 dni w trybie oszczędzania baterii.

Xiaomi Watch S1 wyceniony został na 269 USD (około 1154 zł).

Xiaomi Watch S1 Active ma te same funkcje, został jednak „usportowiony” i jest przez to mniej premium. Jego koperta (46,5 x 47,3 x 11 mm) wykonana jest z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, zabrakło też szafirowego szkła. Zegarek powstał w trzech kolorach (czarnym, niebieskim i białym), można dobrać do niego sześć żywych kolorów paska. Model ten wyceniony jest na 199 USD (854 zł).

Nowe aplikacje do sterowania zegarkami

Firma Xiaomi podjęła jednocześnie decyzję o scaleniu swoich sportowych aplikacji Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite oraz Xiaomi Health w jedną – Mi Fitness.

Aplikacja Mi Fitness będzie współpracować z premierowymi Xiaomi Watch 1S i Xiaomi Watch 1S Active oraz urządzeniami, które Xiaomi wprowadziło w ostatnim czasie: Mi Smart Band 6, Redmi Smart Band Pro, Mi Watch, Mi Watch Lite i Redmi Watch 2 Lite. Aplikacja ta umożliwia także automatyczny transfer danych treningowych na platformy Strava i Apple Health.

Jednocześnie, aplikacja Mi Fit zmieni swoją nazwę na Zepp Life. Aplikacja ta będzie dalej obsługiwać starsze urządzenia Xiaomi, np. Mi Smart Band 5, Mi Smart Band 4.

Zobacz: Xiaomi 12 – potrójna światowa premiera. Jakie ceny?

Zobacz: Xiaomi Smart Band 7 już powstaje. Co przyniesie?



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: wł., Xiaomi