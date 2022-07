Doogee S89 Pro w stroju Batmana debiutuje z baterią 12 000 mAh

Doogee wprowadza do sprzedaży kolejny, wzmocniony smartfon. Tym razem jego wzornictwo nawiązuje do postaci Batmana, a atutem może być spora bateria 12 000 mAh z bardzo szybkim ładowaniem.

Firma Doogee stara się odróżnić od innych producentów pancernych telefonów i wprowadza urządzenia o dość nietypowym wzornictwie. Inspiracji dostarczają produkcje science-fiction, stąd były już obudowy w stylu Aliena, Transfermersów, a także steampunkowy w klimacie model Doogee S89 z dodatkowym ekranem na pleckach.

Wygląd tych telefonów może się podobać lub nie, a producent nie przejmując się zbytnio opiniami, wypuszcza kolejne urządzenia z obudowami inspirowanymi. Doogee S89 Pro nawiązuje do postaci Batmana, którego przypominać mają zdecydowane, skośne ścięcia wyspy aparatów i umieszczone tam diody przypominające oczy. Diody migają różnymi kolorami, dostarczając informacje o powiadomieniach. Światełka mogą też wielobarwnie mrugać podczas odtwarzania muzyki. Uzupełnieniem całości jest „peleryna Batmana”, czyli dodatkowe etui na obudowę.

Pomijając te stylistyczne eksperymenty chińskich projektantów, Doogee S89 Pro to solidny pancerniak średniej klasy. Obudowa zapewnia odporność opisaną normami IP68/IP69K, telefon przeszedł też testy MIL-STD-810H. Ekran ma przekątną 6,3 cala i rozdzielczość Full HD+.

Niezbyt imponujący jest zastosowany układ – to stary Helio P90 (12 nm), ale z pomocą 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej powinien działać sprawnie. W specyfikacji znajduje się też łączność LTE Dual SIM, boczny czytnik linii papilarnych i NFC z płatnościami Google.

Sekcję foto tworzy główny aparat 64 Mpix (f/1,8), któremu towarzyszą aparat noktowizyjny (czarno-biały) o rozdzielczości 20 Mpix (Sony IMX350, optyka f/1,8) oraz aparat szerokokątny+makro 8 Mpix (f/2,2).

Zaletą Doogee S89 Pro jest bateria o sporej pojemności 12 000 mAh, którą można szybko ładować z mocą 65 W. To niespotykana dotąd wartość w telefonach pancernych, gdzie maksimum stanowiło zasilanie 33 W. Wszystkim zarządza system Android 12.

Doogee S89 Pro od 25 lipca wchodzi do sprzedaży w Chinach za promocyjną cenę 239,99 USD, czyli 1114 zł. Później jego cena wzrośnie do ponad 1500 zł (w przeliczeniu). Z czasem pancerny Batman zapewne dotrze też do Polski.

Źródło zdjęć: Doogee

Źródło tekstu: wł.