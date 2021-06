Dizo - nowa podmarka Realme zadebiutuje 1 lipca

Już niedługo zadebiutują pierwsze produkty podmarki Realme. Nazywa się ona Dizo i jest związana z elektroniką noszoną oraz Internetem Rzeczy.

OnePlus był kiedyś podmarką Oppo, potem był niezależny, a teraz znowu będzie częścią Oppo. Realme też był podmarką Oppo, ale jest niezależny dalej. Vivo i wszystkie poprzednio wymienione marki należą do BBK Electronics. Proste, prawda? Teraz do układanki dołączy Dizo, który będzie podmarką Realme. Produkty Dizo będą walczyły o segment elektroniki noszonej oraz Internetu Rzeczy. Nowa podmarka zadebiutuje już 1 lipca. Na pewno w pierwszej kolejności produkty Dizo pojawią się w Indiach oraz w Wietnamie. Najpewniej jednak Realme zamierza je wprowadzić także do innych krajów.

Na pewno zobaczymy w lipcu słuchawki Dizo GoPods, Dizo GoPods D oraz zegarek Dizo Watch. To lekko zmienione Realme Buds Air 2, Realme Buds Q2 oraz Realme Watch 2. Dizo ma jednak pokazać w przyszłości również głośnik Bluetooth oraz klasyczne telefony. Raczej nie powinniśmy się jeszcze spodziewać smartfonów - o niską półkę walczy już zwykły Realme. Xiaomi ma jednak jeszcze tańszego Redmi, więc w dalszej przyszłości możemy zobaczyć i smartfony Dizo.

Źródło zdjęć: Dizo

Źródło tekstu: Dizo