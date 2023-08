Dimensity 9300 nadejdzie z generatywną sztuczną inteligencją Mety

Producent układów MediaTek zapowiedział, że jego nowy mobilny SoC z serii Dimensity zapewni sprzętowe wsparcie dla generatywnej sztucznej inteligencji. Wykorzysta przy tym duży model językowy Lama 2 (LLM).

Generatywna sztuczna inteligencja coraz bardziej dominuje w świecie nowoczesnych technologii, jest obecna już niemal wszędzie i będzie jej jeszcze więcej. Tajwański producent MediaTek ogłosił dziś współpracę z firmą Meta i zamierza zintegrować generatywną sztuczną inteligencję z nową generacją platformy Dimensity.

Z zapowiedzi MediaTeka wynika, że kolejna generacja flagowego układu – a ma być to Dimensity 9300 – zapewni pełną integrację modelu językowego Lama 2 (LLM), rozwijanego przez firmę Meta. Co to da? Aplikacjom wykorzystującym generatywne AI pozwoli to na pracę całkowicie na urządzeniu bez konieczności łączenia się z chmurą i przetwarzania tam informacji. Zapewni to szereg korzyści: większą wydajność, mniejsze opóźnienie, możliwość pracy poza zasięgiem sieci, a także znaczne zwiększenie prywatności i bezpieczeństwa danych.

Moc do przetwarzania LLM ma zapewnić najnowsza, ulepszona jednostka APU MediaTeka i rozwijana przez firmę programowa platforma AI NeuroPilot. Szybkość działania ma też gwarantować pełne wykorzystanie przepustowości pamięci DRAM.

Lama 2 to duży model językowy udostępniony bezpłatnie w modelu open source przez firmę Meta, właściciela Facebooka, opracowany wspólnie z Microsoftem. Postrzegany jest jako alternatywa dla modelu GPT stworzonego przez OpenAI.

MediaTek nie wymienił konkretnie nazwy układu Dimensity 9300, zapowiedział tylko, że nowe funkcje AI zadebiutują we flagowym SoC kolejnej generacji, który ma wejść na rynek jeszcze w tym roku, równolegle z premierą Snapdragona 8 Gen 3. Najczęściej wskazuje się termin listopadowy. Nazwa Dimensity 9300 już od dawna pojawia się w przeciekach, choć niewykluczone, że wprowadzając LLM do swoich SoC producent będzie chciał podkreślić to nowym systemem oznaczeń. Bez względu na ostateczną nazwę MediaTek zapowiada, że pierwsze smartfony z najnowszym układem zadebiutują jeszcze w tym roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: MediaTek