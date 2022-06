HTC Desire 22 Pro już jest. Wygląda przaśnie, ale wskoczysz z nim w metaverse

Firma HTC zaprezentowała nowy smartfon – HTC Desire 22 Pro. Urządzenie nie zachwyca wzornictwem ani przesadnie wyśrubowaną specyfikacją, ale ma kusić współpracą z okularami VR – VIVE Flow – oraz dostępem do świata HTC Viverse.

Użytkownicy smartfonów zdążyli już chyba trochę zapomnieć o popularnej niegdyś marce HTC, która przez ostatnie lata koncentrowała się głównie na rozwoju ekosystemu usług i urządzeń VR. Teraz Tajwańczycy przypomnieli o sobie, przedstawiając telefon łączący dwa światy – mobilny i metaverse. Oto HTC Desire 22 Pro.

HTC Desire 22 Pro to średniak z 5G

HTC Desire 22 Pro to telefon średniej klasy, wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości 1080 x 2412 i odświeżaniu 120 Hz, z ochroną Gorilla Glass. Obudowa smartfonu jest odporna na kurz i wodę zgodnie z normą IP67. Urządzenie waży 205,5 g, a jego wymiary to 166,3 x 76,9 x 9,4 mm.

Moc obliczeniową HTC Desire 22 Pro zapewnia układ Qualcomm Snapdragon 695 5G. Smartfon ma ponadto 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Sekcję fotograficzną tworzy zestaw aparatów: główny z matrycą o rozdzielczości 64 Mpix (f/1,79), szerokokątny 13 Mpix (f/2,4) i czujnik głębi 5 Mpix. Zdjęcia selfie wykonamy w rozdzielczości 32 Mpix (f/2,0).

Energię w HTC Desire 22 Pro dostarcza bateria o pojemności 4520 mAh z opcją ładowania 18 W, a także ładowania bezprzewodowego i zwrotnego. Wszystkim zarządza najnowsza wersja systemu Android 12.

HTC Desire 22 Pro w świecie HTC Viverse

Chociaż ani wzornictwo, ani specyfikacja HTC Desire 22 Pro nie wyróżniają się szczególnie, producent chce przekonać do kupna smartfonu zestawem dodatkowych funkcji, które pozwalają wejść w wirtualny świat metaverse i ekosystemu HTC Viverse.

Dzięki aplikacjom zainstalowanym w HTC Desire 22 Pro użytkownicy będą mogli kupować na specjalnej platformie cyfrowe zasoby takie jak NFT i tworzyć swoją własną wirtualną przestrzeń w cyfrowym świecie. Aplikacja VIVE Wallet ma pozwolić na zarządzanie kryptowalutami, a za pomocą narzędzia VIVE Manager będzie można skonfigurować okulary VIVE Flow.

HTC Desire 22 Pro obsługuje protokół HDCP 2.2, co pozwala z niego transmitować bezprzewodowo treści bezpośrednio na okulary VIVE Flow. Użytkownik będzie mógł na nich oglądać filmy i seriale, w każdym, dowolnym miejscu, co producent porównuje do wrażeń jak w „prywatnym kinie”. Funkcja ta pozwala na odtwarzanie treści z serwisów Netflix, Disney+, YouTube czy Twitch, a także na oglądanie telewizji lub dowolnych innych treści w internecie. Okulary VIVE Flow pozwolą także prowadzić spotkania w wirtualnej rzeczywistości.

HTC Desire 22 pro można będzie zamówić w przedsprzedaży na stronach HTC. Europejska cena telefonu wynosi 459 euro, czyli ok. 2155 zł. Okulary VIVE Flow trzeba sobie dokupić oddzielnie, co oznacza wydatek ok. 2700 zł.

