Bemi TOK to nowy telefon dla dzieci. Nie ma internetu i to jego zaleta

Telefon bez dostępu do internetu? W dzisiejszych czasach coraz trudniej to sobie wyobrazić, ale ten pomysł ma sens. W Polsce zadebiutował Bemi TOK, telefon z kolorowym ekranem stworzony z myślą o dzieciach.

Specjaliści od dawna alarmują, że smartfony mają zbyt duży, zazwyczaj negatywny wpływ na najmłodszych – w takie urządzenia wyposażane są już dzieci w wieku 5-6 lat. W wieku 7-8 lat już wiele z nich korzysta z internetu, często bez żadnej kontroli ze strony rodziców.

Telefon komórkowy dla dzieci – Bemi TOK – może choć częściowo rozwiązać ten problem. Urządzenie pozbawione jest dostępu do internetu, co zabezpiecza najmłodszych przed przeglądaniem stron, mediów społecznościowych czy serwisów wideo. Funkcje komunikacyjne reprezentuje tylko karta nanoSIM z łącznością GSM 850/900/1800/1900 MHz oraz złącze USB-C do wgrywania plików i ładowania.

Nie znaczy to jednak, że Bemi TOK to prosta komórka tylko do rozmów i SMS-ów. Telefon został wyposażony w kolorowy (262 tys.) ekran TFT o przekątnej 2,8 cala (280 x 320), a także zestaw aplikacji dla najmłodszych, w tym apki edukacyjne do nauki angielskiego czy audiobooki z bajkami.

W pamięci Bemi TOK znalazło się również 19 gier, które mają zapewnić dziecku rozrywkę odpowiednią do jego wieku. Telefon jest także wyposażony w zestaw przydatnych funkcji dla najmłodszych użytkowników: kalkulator, dyktafon, budzik, stoper, timer, krokomierz i kalendarz.

Bemi TOK ma także książkę telefoniczną z możliwością zapisania 50 numerów. Funkcja kontroli rodzicielskiej pozwoli określić, kiedy dziecko nie będzie mogło wykonywać ani odbierać połączeń oraz grać w gry – pozwoli to na wyznaczenie czasu skupienia na naukę lub uniemożliwi dziecku zabawę telefonem przed snem.

Urządzenie ma także dwa aparaty VGA, nie zabrakło wbudowanego odtwarzacza audio i wideo. Bemi TOK ma też gniazdo słuchawkowe jack 3.5 mm do podłączenia słuchawek. Na własne pliki młody użytkownik Bemi TOK otrzymuje wbudowaną pamięć o pojemności 8 GB. Energię zapewnia akumulator o pojemności 750 mAh.

Polskim dystrybutorem nowego telefonu Bemi jest 4cv Mobile. Bemi TOK dostępny jest w trzech kolorach: niebieskim, fioletowym i różowym w cenie 260 zł.

Zobacz: Bemi Sport, Fun i Kid: smartwatche dla dzieci, z SIM i GPS, dostępne w Polsce

Zobacz: Debiutuje Bemi Voyager – niedrogi smart zegarek dla aktywnych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: 4cv Mobile

Źródło tekstu: 4cv Mobile