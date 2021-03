Asus ZenFone 8 Mini - kompaktowy flagowiec dostanie Snapdragona 888?

Wiemy coraz więcej na temat smartfona Asus ZenFone 8 Mini - kompaktowego flagowca, który ma łączyć niewielką obudowę z flagową specyfikacją.

Nowych informacji na temat kompaktowego flagowca Tajwańczyków dostarcza redakcja serwisu XDA-Developers. Szczegóły dotyczące specyfikacji urządzenia zostały znalezione w kodzie źródłowym kernela Asusa ROG Phone 5. Zawierał on odniesienia do trzech modeli, opisanych jako "SAKE", "PICASSO" i "VODKA".

Na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych udało się ustalić, że wszystkie trzy smartfony będą wyposażone w Snapdragona 888, w związku z czym prawdopodobnie mamy tu do czynienia z rodziną ZenFone 8. Jeden z nich - "SAKE" - wydaje się szczególnie interesujący, ponieważ ma on zostać wyposażony w wyświetlacz o OLED o przekątnej 5,92", a więc znacznie mniejszy, niż w większości flagowych smartfonów. Potwierdzałoby to wcześniejsze plotki, że Tajwańczycy szykują kompaktowego flagowca, który mógłby stanąć do walki z iPhonem 12 Mini i wypełnić niszę zajmowaną kiedyś przez smartfony Sony z rodziny Compact.

Czego jeszcze dowiadujemy się o Asusie Zenfone 8 Mini? Niestety niewielu rzeczy. Poza procesorem i parametrami wyświetlacza poznaliśmy jeszcze częściową konfigurację aparatów, w której wykorzystano sensory Sony IMX686 oraz IMX663.

A co z pozostałymi dwoma modelami? "PICASSO" będzie najpewniej bezpośrednim następcą dotychczasowego ZenFone'a 7. Urządzenie ma być wyposażone w ekran OLED o przekątnej 6,67" i poczwórny aparat. Główny moduł ponownie bazować ma na matrycy Sony IMX686 o rozdzielczości 64 MP, natomiast nowością ma być aparat 24 MP, który opisany został jako aparat przedni. Sugerowałoby to, że Asus może przy okazji nowej generacji swojego flagowca może porzucić swój unikatowy obracany aparat. Mamy nadzieję, że jednak tak się nie stanie, gdyż jest to naprawdę ciekawe i całkiem praktyczne rozwiązanie.

Najmniej wiadomo o modelu opisanym jako "VODKA". Być może mamy do czynienia z Asusem ZenFone 8 Pro albo składanym Asusem ZenFone 8 Flip, który pojawił się już przy okazji poprzednich przecieków. Niestety wśród danych zdobytych przez redakcję XDA-Developers nie ma informacji, które pozwoliłyby potwierdzić jedną z tych wersji.

Źródło zdjęć: Asus

Źródło tekstu: XDA-Developers