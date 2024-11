Asus ROG Phone 9 i 9 Pro już są. Mocarze nie tylko dla graczy

Zgodnie z zapowiedziami, Asus pokazał dwa nowe smartfony z serii ROG Phone 9. Urządzenia powstały z myślą o graczach, ale mogą też zainteresować użytkowników poszukujących po prostu wydajnych telefonów.

Specyfikacja nowych modeli Asus ROG Phone 9 i ROG Phone 9 Pro pojawiała się już w licznych przeciekach, nie stanowi więc dużej tajemnicy. Smartfony nie różnią pod względem wyglądu od zeszłorocznej serii ROG Phone 8, choć doczekały się pewnych usprawnień i oczywiście jeszcze bardziej wydajnego wnętrza.

Seria ROG Phone 9 z tylnymi wyświetlaczami MiniLED

Asus ROG Phone 9 i ROG Phone 9 Pro nie od razu zdradzają, że są smartfonami dla graczy. Na obudowie znalazły się jednak magnetyczne spusty AirTriggers, a z tyłu obudowy – pomocniczy wyświetlacz AniMe Vision z programowalnymi diodami MiniLED. W powystawowym modelu znalazło się 85 diod, natomiast wariant Pro ma ich aż 648. Na ekranie można wyświetlać różne animacje i wzory. Użytkownicy mogą importować do telefonu i wyświetlać tam własne GIF-y, ale też... zagrać w cztery proste gry w stylu retro, sterując w nich AirTriggerami.

Obydwa modele z serii ROG Phone 9 wyposażone są w ten sam 10-bitowy ekran AMOLED LTPO Samsung E6 o przekątnej 6,78 cala, w rozdzielczości Full HD+ (2400×1080), z odświeżaniem 1-120 Hz i o maksymalnej jasności 2500 nitów. Nowością jest wyższe odświeżanie obrazu w trybie gier – aż 185 Hz.

Pod maską pracuje Snapdragon 8 Elite, w którym jednak taktowanie CPU zostało ograniczone do maksymalnie 4,1 GHz (zamiast 4,32 GHz). Podstawowy ROG Phone 9 ma tylko 12 GB pamięci RAM LPDDR5X, za to w wariancie Pro jest jej nawet 24 GB. W tej samej wersji użytkownik otrzymuje nawet 1 TB pamięci UFS 4.0. Za kulturę pracy odpowiada układ chłodzenia z powiększoną o 57% (w porównaniu do poprzedniej generacji) warstwą grafitową.

Asus ulepszył też sekcją aparatów. Główna jednostka wykorzystuje matrycę 50 Mpix (Sony LYT-700, f/1.9), a za optyczną stabilizację odpowiada 9-osiowy gimbal z poziomem korekcji zwiększonym do +/-5°. Drugi aparat, szerokokątny, pozwala robić zdjęcia 13 Mpix. W modelu podstawowym jest też aparat makro 5 Mpix, za to w wariancie Pro zastępuje go aparat 32 Mpix z teleobiektywem i OIS, zapewniający zoom optyczny 3x. Z przodu w obydwu wariantach znalazł się aparat 32 Mpix (90°).





Na obudowie umieszczono także głośniki stereo oraz wyjście audio 3,5 m, dostrojone przez firmę Dirac, która dostarczyła rozwiązanie Dirac Virtuo z obsługą dźwięku binauralnego.

Energię w obydwu modelach dostarcza akumulator 5800 mAh z ładowaniem przewodowym 65 W i bezprzewodowym 15 W. Obudowy telefonów z serii ROG Phone 9 zapewniają wytrzymałość na poziomie IP68. Telefony mają takie same wymiary: 163,8 x 77 x 8,9 mm i masę 227 g.

Wszystkim zarządza Android 15 z interfejsem ROG UI. Producent obiecuje 2 duże aktualizacje systemu i 5 lat poprawek bezpieczeństwa.

Wraz ze smartfonami ROG Phone 9 Asus przedstawił charakterystyczne dla tej serii akcesoria: moduł chłodzący AeroActive Cooler X Pro z dodatkowym subwooferem i dźwiękiem 2.1 oraz etui AeroCase i Chill Case, które są tak ukształtowane, że mocniej eksponują dźwięk płynący z dolnego głośnika dla pełnej panoramy stereo.

Dostępność i ceny

Asus ROG Phone 9 i ROG Phone 9 Pro wchodzą od razu na globalne rynki, przy czym w Europie będą dostępne od grudnia.

Asus ROG Phone 9 w wersji 12 + 256 GB został wyceniony na 1099 euro (ok. 4760 zł), model 12 + 512 GB oznacza wydatek 1149 euro (ok. 4975 zł). Dostępne kolory to czarny i biały.

Z kolei Asus ROG Phone 9 Pro 16 + 512 GB kosztuje 1299 euro (ok. 5600 zł), natomiast specjalna wersja 24 GB + 1 TB zawierająca w zestawie AeroActive Cooler X Pro kosztuje 1499 euro (ok. 6500 zł). Dostępny kolor to czarny.

