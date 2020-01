Apple może popełnić straszny błąd: zastąpić zielonego iPhone'a niebieskim

iPhone 12 zostanie zaprezentowany już we wrześniu i wiele wskazuje na to, że będzie dostępny w nowym kolorze. Apple sięgnie po klasyczny, oklepany wręcz Navy Bue.

iPhone 12 może pojawić się w zupełnie nowym kolorze. Max Weinbach, pubikujący przecieki o nowych smartfonach, pokazał jak ma rzekomo wyglądać błękitny iPhone 12. Na renderach smartfon prezentuje się bardzo elegancko, ale smuci mnie zapowiedź, że kolor Navy Blue zastąpi Midnight Green.

Max Winebach twierdzi, że Midnight Blue będzie zarezerwowany tylko dla iPhone'ów z wyższej półki i podstawowy iPhone 12 nie będzie dostępny w wersji błękitniej.

Styl marynarski jest ponadczasowy. Wciąż ma wielu zwolenników i co kilka lat wraca do łask, zwłaszcza w kolekcjach na lato. Tylko czy to jest powód, żeby sięgać po tak oklepany kolor, jak błękit munduru marynarki wojennej?

Jeśli Navy Blue rzeczywiście zastąpi Midnight Green, będę bardzo zawiedziona. Cała nadzieja w tym, że Winebach może się mylić. Już raz mu się to zdarzyło – poprawnie przewidział, że pojawi się zielony iPhone, ale twierdził, że zielony iPhone XR zastąpi wersję żółtą. Przewidział prawidłowo, że z plecków iPhone'a zniknie napis i zostanie samo logo Apple, ale pomylił się z matowym wykończeniem. Jego doniesienia należy traktować z rezerwą.

iPhone 12 – co jeszcze nas czeka?

Plotek jest więcej. Wiemy już, że linia iPhone 12 będzie obejmować 4 modele z ekranami w trzech rozmiarach: 5,4 cala, 6,1 cala i 6,7 cala. Prawdopodobnie wszystkie, niezależnie od ceny, dostaną ekrany OLED. W wyższych modelach ma pojawić się też obsługa 5G, także na falach milimetrowych.



Oczekujemy, że iPhone 12 dostanie nowy SoC z serii A – A14 Bionic. Produkcja ruszy w połowie roku. Dzięki przejściu na litografię 5 nm możemy liczyć na około 15-procentowy skok wydajności rdzeni i szybszą pracę pamięci SRAM.

Wygląd iPhone'a 12 może nawiązywać do iPhone'a 4. Nowe smartfony Apple mają dostać metalową ramę. Niektórzy twierdzą też, że zniknie wycięcie w ekranie, a kamerka TrueDepth zostanie schowana w ramce tak jak w iPadzie Pro. Apple testuje różne rozwiązania i jeszcze nie wiemy, które trafi na rynek.

Źródło zdjęć: EverythingApplePro

Źródło tekstu: EverythingApplePro